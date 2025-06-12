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Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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Религия
 
09:21 12.06.2025 (обновлено: 09:28 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/putin--2022433247.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России
Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей, РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:21:00+03:00
2025-06-12T09:28:00+03:00
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в честь Дня России, опубликованному в четверг на сайте РПЦ."Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", - говорится в письме президента РФ.
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россия, владимир путин, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в честь Дня России, опубликованному в четверг на сайте РПЦ.
"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей. Желаю Вам успехов и всего самого доброго", - говорится в письме президента РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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