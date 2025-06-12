В Сиэтле протестующие устроили стычки с полицейскими

Участники протестов в Сиэтле запускают фейерверки и бросают камни в полицейских
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.
За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.
Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.
Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.
Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.
Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.
Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство.
- Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
- Сроки начала рейда не уточняются.