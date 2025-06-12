https://ria.ru/20250612/protesty-2022437101.html

В Сиэтле протестующие устроили стычки с полицейскими

В Сиэтле протестующие устроили стычки с полицейскими - РИА Новости, 12.06.2025

В Сиэтле протестующие устроили стычки с полицейскими

Протестующие в Сиэтле, штат Вашингтон, бросают камни в полицейских, сообщил департамент полиции города. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:49:00+03:00

2025-06-12T09:49:00+03:00

2025-06-12T13:51:00+03:00

в мире

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вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

протесты в калифорнии

сиэтл

калифорния

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Протестующие в Сиэтле, штат Вашингтон, бросают камни в полицейских, сообщил департамент полиции города."Отдельные люди <...> начали запускать фейерверки и бросать камни в офицеров. Толпе приказано разойтись", — написали правоохранители в соцсети X.Как пишет газета Seattle Times, вечером на улицы города вышли сотни человек, акция прошла мирно. При этом несколько протестующих занимались вандализмом.После начала беспорядков в Лос-Анджелесе демонстрации прошли и в других городах Калифорнии, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась на несколько штатов, включая Вашингтон.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250612/protesty-2022426485.html

лос-анджелес

вашингтон (штат)

сша

сиэтл

калифорния

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения с полицией в Сиэттле Столкновения с полицией в Сиэттле 2025-06-12T09:49 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, протесты в калифорнии, сиэтл, калифорния