https://ria.ru/20250612/protesty-2022428411.html

В Лос-Анджелесе полиция разблокировала группу протестующих

В Лос-Анджелесе полиция разблокировала группу протестующих - РИА Новости, 12.06.2025

В Лос-Анджелесе полиция разблокировала группу протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:27:00+03:00

2025-06-12T08:27:00+03:00

2025-06-12T09:45:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости.Ранее полиция взяла в оцепление большую группу протестующих. Люди выходили из укрытий с поднятыми руками.Немногим позже всех остальных отпустили, включая и журналистов. "Если вы вернетесь, будете арестованы", - выкрикнул один из силовиков.

лос-анджелес

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Ольга Фомченкова

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Столкновения полиции Лос-Анджелеса с протестующими Полиция Лос-Анджелеса решила разблокировать группу протестующих, предупредив, что арестует их, если они акция продолжится. 2025-06-12T08:27 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии