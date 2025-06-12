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В Лос-Анджелесе произошли стычки протестующих и полиции

В Лос-Анджелесе произошли стычки протестующих и полиции - РИА Новости, 12.06.2025

В Лос-Анджелесе произошли стычки протестующих и полиции

Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих светошумовые гранаты и использовала кавалерию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:35:00+03:00

2025-06-12T04:35:00+03:00

2025-06-12T06:31:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих светошумовые гранаты и использовала кавалерию, передает корреспондент РИА Новости.Около 18.30 силовики начали оттеснять протестующих, вплотную приблизившихся к оцеплению. Сначала в ход пошли светошумовые гранаты, затем - кавалерия.Протестующие отошли под натиском силовиков.До наступления комендантского часа в центре города остается немногим более часа.

лос-анджелес

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотни протестующих в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час Несколько сотен протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, остаются в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час (до него - менее получаса, власти разослали соответствующие уведомления на телефоны), передает корреспондент РИА Новости. Тем временем протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, маской, перчатками, снеком и салфеткой. 2025-06-12T04:35 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии