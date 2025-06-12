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В Лос-Анджелесе произошли стычки протестующих и полиции - РИА Новости, 12.06.2025
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04:35 12.06.2025 (обновлено: 06:31 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/protesty-2022411939.html
В Лос-Анджелесе произошли стычки протестующих и полиции
В Лос-Анджелесе произошли стычки протестующих и полиции - РИА Новости, 12.06.2025
В Лос-Анджелесе произошли стычки протестующих и полиции
Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих светошумовые гранаты и использовала кавалерию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
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в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих светошумовые гранаты и использовала кавалерию, передает корреспондент РИА Новости.Около 18.30 силовики начали оттеснять протестующих, вплотную приблизившихся к оцеплению. Сначала в ход пошли светошумовые гранаты, затем - кавалерия.Протестующие отошли под натиском силовиков.До наступления комендантского часа в центре города остается немногим более часа.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Сотни протестующих в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час
Несколько сотен протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, остаются в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час (до него - менее получаса, власти разослали соответствующие уведомления на телефоны), передает корреспондент РИА Новости. Тем временем протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, маской, перчатками, снеком и салфеткой.
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
В Лос-Анджелесе произошли стычки протестующих и полиции

Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих светошумовые гранаты

Конная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе
Конная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Конная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих светошумовые гранаты и использовала кавалерию, передает корреспондент РИА Новости.
Около 18.30 силовики начали оттеснять протестующих, вплотную приблизившихся к оцеплению. Сначала в ход пошли светошумовые гранаты, затем - кавалерия.
Протестующие отошли под натиском силовиков.
До наступления комендантского часа в центре города остается немногим более часа.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
 
В миреЛос-АнджелесПротесты в Калифорнии
 
 
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