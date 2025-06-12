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Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих резиновые пули - РИА Новости, 12.06.2025
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07:30 12.06.2025 (обновлено: 08:17 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/protest-2022423865.html
Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих резиновые пули
Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих резиновые пули - РИА Новости, 12.06.2025
Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих резиновые пули
Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа, активисты после этого отступили, передает... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:30:00+03:00
2025-06-12T08:17:00+03:00
лос-анджелес
протесты в калифорнии
в мире
сша
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа, активисты после этого отступили, передает корреспондент РИА Новости.Активисты идут маршем по городу, но вне зоны комендантского часа.Около часа полиция не появлялась, однако позднее силовики на автомобилях догнали толпу.Выйдя из машин, силовики применили резиновые пули. Толпа отступила, но не разбежалась.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа.
2025-06-12T07:30
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Вертолет с прожектором на акции протеста в Лос-Анджелесе
Протестующих в Лос-Анджелесе, которые вышли из зоны действия комендантского часа, "сторожит" вертолет с прожектором, полиции поблизости не видно, передает корреспондент РИА Новости.
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лос-анджелес, протесты в калифорнии, в мире, сша
Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, В мире, США
Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих резиновые пули

Полиция в Лос-Анджелесе открыла огонь резиновыми пулями по протестующим

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа, активисты после этого отступили, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты идут маршем по городу, но вне зоны комендантского часа.
Около часа полиция не появлялась, однако позднее силовики на автомобилях догнали толпу.
Выйдя из машин, силовики применили резиновые пули. Толпа отступила, но не разбежалась.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
 
Лос-АнджелесПротесты в КалифорнииВ миреСША
 
 
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