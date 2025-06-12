https://ria.ru/20250612/protest-2022423865.html

Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих резиновые пули

Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих резиновые пули - РИА Новости, 12.06.2025

Полиция в Лос-Анджелесе применила против протестующих резиновые пули

Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа, активисты после этого отступили, передает... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:30:00+03:00

2025-06-12T07:30:00+03:00

2025-06-12T08:17:00+03:00

лос-анджелес

протесты в калифорнии

в мире

сша

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 12 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа, активисты после этого отступили, передает корреспондент РИА Новости.Активисты идут маршем по городу, но вне зоны комендантского часа.Около часа полиция не появлялась, однако позднее силовики на автомобилях догнали толпу.Выйдя из машин, силовики применили резиновые пули. Толпа отступила, но не разбежалась.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. 2025-06-12T07:30 true PT0M13S

Вертолет с прожектором на акции протеста в Лос-Анджелесе Протестующих в Лос-Анджелесе, которые вышли из зоны действия комендантского часа, "сторожит" вертолет с прожектором, полиции поблизости не видно, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T07:30 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лос-анджелес, протесты в калифорнии, в мире, сша