Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства
Проханов: труды Путина и других россиян позволят создать бессмертное государство
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации"
Президент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объединенные труды воинов на Донбассе, рабочих на заводах, президента России Владимира Путина и других людей позволят России приблизиться к мечте о создании божественного, бессмертного русского государства, заявил писатель Александр Проханов.
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"Сегодня в этих трудах находится вся Россия, в этих священных трудах: трудятся воины в окопах Донбасса, трудятся рабочие на оборонных заводах в три смены, создавая в лучшие в мире танки, самолеты. Трудятся монахи в монастырях, денно и нощно молясь в алтаре за убережение нашей Родины. Трудится президент - вы, Владимир Владимирович. И все эти труды вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте, создать наше божественное, бессмертное русское государство", - сказал писатель на церемонии.
Проханов был удостоен звания Герой Труда 3 июня по указу президента РФ.
Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).