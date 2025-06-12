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Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства - РИА Новости, 12.06.2025
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17:34 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/prohanov-2022525602.html
Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства
Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства - РИА Новости, 12.06.2025
Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства
Объединенные труды воинов на Донбассе, рабочих на заводах, президента России Владимира Путина и других людей позволят России приблизиться к мечте о создании... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:34:00+03:00
2025-06-12T17:34:00+03:00
общество
россия
донбасс
тбилиси
александр проханов
владимир путин
московский авиационный институт
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объединенные труды воинов на Донбассе, рабочих на заводах, президента России Владимира Путина и других людей позволят России приблизиться к мечте о создании божественного, бессмертного русского государства, заявил писатель Александр Проханов. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Сегодня в этих трудах находится вся Россия, в этих священных трудах: трудятся воины в окопах Донбасса, трудятся рабочие на оборонных заводах в три смены, создавая в лучшие в мире танки, самолеты. Трудятся монахи в монастырях, денно и нощно молясь в алтаре за убережение нашей Родины. Трудится президент - вы, Владимир Владимирович. И все эти труды вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте, создать наше божественное, бессмертное русское государство", - сказал писатель на церемонии. Проханов был удостоен звания Герой Труда 3 июня по указу президента РФ. Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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общество, россия, донбасс, тбилиси, александр проханов, владимир путин, московский авиационный институт
Общество, Россия, Донбасс, Тбилиси, Александр Проханов, Владимир Путин, Московский авиационный институт
Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства

Проханов: труды Путина и других россиян позволят создать бессмертное государство

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации"
Президент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью Герой Труда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и писатель Александр Проханов, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объединенные труды воинов на Донбассе, рабочих на заводах, президента России Владимира Путина и других людей позволят России приблизиться к мечте о создании божественного, бессмертного русского государства, заявил писатель Александр Проханов.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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"Сегодня в этих трудах находится вся Россия, в этих священных трудах: трудятся воины в окопах Донбасса, трудятся рабочие на оборонных заводах в три смены, создавая в лучшие в мире танки, самолеты. Трудятся монахи в монастырях, денно и нощно молясь в алтаре за убережение нашей Родины. Трудится президент - вы, Владимир Владимирович. И все эти труды вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте, создать наше божественное, бессмертное русское государство", - сказал писатель на церемонии.
Проханов был удостоен звания Герой Труда 3 июня по указу президента РФ.
Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).
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