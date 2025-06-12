https://ria.ru/20250612/prohanov-2022525602.html

Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства

Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства - РИА Новости, 12.06.2025

Проханов оценил вклад Путина в создание бессмертного русского государства

Объединенные труды воинов на Донбассе, рабочих на заводах, президента России Владимира Путина и других людей позволят России приблизиться к мечте о создании... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:34:00+03:00

2025-06-12T17:34:00+03:00

2025-06-12T17:34:00+03:00

общество

россия

донбасс

тбилиси

александр проханов

владимир путин

московский авиационный институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022482894_0:90:3022:1790_1920x0_80_0_0_4755f69a28ee3e21ebc90f485b4dbe39.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объединенные труды воинов на Донбассе, рабочих на заводах, президента России Владимира Путина и других людей позволят России приблизиться к мечте о создании божественного, бессмертного русского государства, заявил писатель Александр Проханов. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Сегодня в этих трудах находится вся Россия, в этих священных трудах: трудятся воины в окопах Донбасса, трудятся рабочие на оборонных заводах в три смены, создавая в лучшие в мире танки, самолеты. Трудятся монахи в монастырях, денно и нощно молясь в алтаре за убережение нашей Родины. Трудится президент - вы, Владимир Владимирович. И все эти труды вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте, создать наше божественное, бессмертное русское государство", - сказал писатель на церемонии. Проханов был удостоен звания Герой Труда 3 июня по указу президента РФ. Российский и советский писатель Александр Проханов родился в 1938 году в Тбилиси. В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе. В 1971 году опубликовал первую книгу "Иду в путь мой". Также автор таких романов как "Последний солдат Империи" (1993). "Красно-коричневый" (1999) о событиях осени 1993 года, "Чеченский блюз" (1998) и "Идущие в ночи" (2001) - о событиях в Чечне. В последние годы были опубликованы романы "Крым" (2014), "Востоковед" (2016), "Губернатор"(2016).

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

россия

донбасс

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донбасс, тбилиси, александр проханов, владимир путин, московский авиационный институт