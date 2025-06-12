https://ria.ru/20250612/proekt-2022556706.html

Посол России в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада

Посол России в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада - РИА Новости, 12.06.2025

Посол России в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада

"Украинский проект" Запада предусматривает использование Киева в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, ее ослабления и вытеснения... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T22:12:00+03:00

2025-06-12T22:12:00+03:00

2025-06-12T22:12:00+03:00

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РИМ, 12 июн - РИА Новости. "Украинский проект" Запада предусматривает использование Киева в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, ее ослабления и вытеснения на задворки мировой политики, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов. "Одним из элементов стратегии коллективного Запада на поддержание собственной геополитической гегемонии стал запущенный еще в 90-х годах, а на самом деле еще сразу после окончания Второй мировой войны так называемый "украинский проект", который предусматривает использование Украины в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, разрыва плотной ткани политических, экономических, научных и культурно-гуманитарных контактов, образовавшейся за более чем 300 лет плодотворного взаимодействия России и Европы, ослабления и вытеснения нашей страны на задворки мировой политики", - заявил он, выступая на приеме по случаю Дня России. По его словам, ход украинского конфликта и специальной военной операции показывает глубокую ошибочность и серьезную опасность политики, которую избрали руководители стран НАТО и Евросоюза в отношении Москвы. Еще более деструктивным и потенциально опасным является запущенный нынешним руководством Евросоюза курс на милитаризацию и подготовку к военному противостоянию с Россией, добавил Парамонов. "Важно четко осознавать, что эта стратегия, навязываемая западноевропейским странам и их населению, основана на лжи о якобы неизбежной агрессии России против своих западных и северных соседей после завершения конфликта на Украине", - заявил российский посол, напомнив о забытых уроках вторжения Наполеона и Третьего Рейха. По случаю Дня России в посольстве открылась выставка художницы Натальи Царьковой. Экспозиция включает важнейших живописные работ, созданных ею за более 25 лет жизни в Риме.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

https://ria.ru/20250610/evropa-2021877367.html

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россия, италия, алексей парамонов, нато, в мире, украина