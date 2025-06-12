https://ria.ru/20250612/primore-2022413137.html
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 12.06.2025
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:49:00+03:00
2025-06-12T04:49:00+03:00
2025-06-12T04:49:00+03:00
происшествия
уссурийск
приморский край
суворов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания электропроводки, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Ведомство сообщило, что пожар произошел в частном доме на улице Суворова в Уссурийске, он был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. "Огнеборцы в ходе тушения пожара обнаружили в доме тела погибших 54-летней женщины и 64-летнего мужчины... Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250609/chp-2021859752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уссурийск, приморский край, суворов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Суворов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
В Уссурийске из-за замыкания вспыхнул пожар в частном доме, двое погибли