https://ria.ru/20250612/primore-2022413137.html

В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 12.06.2025

В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:49:00+03:00

2025-06-12T04:49:00+03:00

2025-06-12T04:49:00+03:00

происшествия

уссурийск

приморский край

суворов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания электропроводки, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Ведомство сообщило, что пожар произошел в частном доме на улице Суворова в Уссурийске, он был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. "Огнеборцы в ходе тушения пожара обнаружили в доме тела погибших 54-летней женщины и 64-летнего мужчины... Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250609/chp-2021859752.html

уссурийск

приморский край

суворов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уссурийск, приморский край, суворов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии