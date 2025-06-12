Рейтинг@Mail.ru
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/primore-2022413137.html
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 12.06.2025
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:49:00+03:00
2025-06-12T04:49:00+03:00
происшествия
уссурийск
приморский край
суворов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_726:492:2881:1704_1920x0_80_0_0_45bebb0dbd9a5866aea132c63262359a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания электропроводки, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Ведомство сообщило, что пожар произошел в частном доме на улице Суворова в Уссурийске, он был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. "Огнеборцы в ходе тушения пожара обнаружили в доме тела погибших 54-летней женщины и 64-летнего мужчины... Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250609/chp-2021859752.html
уссурийск
приморский край
суворов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_579:0:2881:1726_1920x0_80_0_0_f37fe2b89ce57444041216fffb4d124a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, приморский край, суворов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Суворов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

В Уссурийске из-за замыкания вспыхнул пожар в частном доме, двое погибли

© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске на площади 60 квадратных метров, по предварительным данным, он произошел из-за замыкания электропроводки, возгорание ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Ведомство сообщило, что пожар произошел в частном доме на улице Суворова в Уссурийске, он был ликвидирован на площади 60 квадратных метров.
"Огнеборцы в ходе тушения пожара обнаружили в доме тела погибших 54-летней женщины и 64-летнего мужчины... Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
На месте пожара в частном доме в селе Старобалтачево в Башкирии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме
9 июня, 18:36
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайСуворовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала