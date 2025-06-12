В Приднестровье отметили День России
День России в Приднестровье отметили выставками и концертами
© Правительство ПМР/TelegramКонцерт Государственного симфонического оркестра в Тирасполе, посвященный Дню России
Концерт Государственного симфонического оркестра в Тирасполе, посвященный Дню России
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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. День России отметили во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выставками и концертами, передает корреспондент РИА Новости.
В Днестровске на площади у дома культуры "Энергетик" прошел праздничный концерт "Ромашковая Русь".
В Бендерах во Дворце детско-юношеского творчества была организована интерактивно-развлекательная программа "Россия и Приднестровье вместе!" В центральной детской библиотеке развернута книжная выставка "День России".
В Слободзее подготовили выставку сувениров ручной работы "Пряла, ткала, вышивала".
В Григориополе в Зеленом парке состоялся тематический праздничный концерт "С Россией мы едины".
День и вечность России
Вчера, 08:00
В Дубоссарах в городской библиотеке прошел информационно-познавательный час "Символы российской государственности. Большой праздничный концерт "Моя страна - моя Россия" был организован на площади Защитников.
В Рыбнице на площади Победы состоялся праздничный фестиваль "Культура России в Приднестровье. Здесь же состоялись конкурс "Русская коса" и открытие арт-скамейки "Три матрешки".
В Каменке в парке культуры и отдыха имени Петра Витгенштейна прошел концерт "Мы вместе".
По некоторым данным, в ПМР проживают порядка 200 тысяч человек с российским гражданством. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки молдавского руководства решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.