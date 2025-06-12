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В Приднестровье отметили День России - РИА Новости, 12.06.2025
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20:58 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/pridnestrove-2022551410.html
В Приднестровье отметили День России
В Приднестровье отметили День России - РИА Новости, 12.06.2025
В Приднестровье отметили День России
День России отметили во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выставками и концертами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:58:00+03:00
2025-06-12T20:58:00+03:00
день россии
в мире
приднестровская молдавская республика
общество
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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. День России отметили во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выставками и концертами, передает корреспондент РИА Новости. В Тирасполе в клубе "Ветеран" состоялся концерт "Россию песней прославляем!" В доме народных традиций и ремесел пройдет вечер отдыха "С Россией в сердце". В Днестровске на площади у дома культуры "Энергетик" прошел праздничный концерт "Ромашковая Русь". В Бендерах во Дворце детско-юношеского творчества была организована интерактивно-развлекательная программа "Россия и Приднестровье вместе!" В центральной детской библиотеке развернута книжная выставка "День России". В Слободзее подготовили выставку сувениров ручной работы "Пряла, ткала, вышивала". В Григориополе в Зеленом парке состоялся тематический праздничный концерт "С Россией мы едины". В Дубоссарах в городской библиотеке прошел информационно-познавательный час "Символы российской государственности. Большой праздничный концерт "Моя страна - моя Россия" был организован на площади Защитников. В Рыбнице на площади Победы состоялся праздничный фестиваль "Культура России в Приднестровье. Здесь же состоялись конкурс "Русская коса" и открытие арт-скамейки "Три матрешки". В Каменке в парке культуры и отдыха имени Петра Витгенштейна прошел концерт "Мы вместе". По некоторым данным, в ПМР проживают порядка 200 тысяч человек с российским гражданством. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки молдавского руководства решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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день россии, в мире, приднестровская молдавская республика, общество
День России, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Общество
В Приднестровье отметили День России

День России в Приднестровье отметили выставками и концертами

© Правительство ПМР/TelegramКонцерт Государственного симфонического оркестра в Тирасполе, посвященный Дню России
Концерт Государственного симфонического оркестра в Тирасполе, посвященный Дню России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Правительство ПМР/Telegram
Концерт Государственного симфонического оркестра в Тирасполе, посвященный Дню России
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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. День России отметили во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выставками и концертами, передает корреспондент РИА Новости.
В Тирасполе в клубе "Ветеран" состоялся концерт "Россию песней прославляем!" В доме народных традиций и ремесел пройдет вечер отдыха "С Россией в сердце".
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День России: 10 идей — куда пойти в Москве на праздник и в выходные
11 июня, 08:00
В Днестровске на площади у дома культуры "Энергетик" прошел праздничный концерт "Ромашковая Русь".
В Бендерах во Дворце детско-юношеского творчества была организована интерактивно-развлекательная программа "Россия и Приднестровье вместе!" В центральной детской библиотеке развернута книжная выставка "День России".
В Слободзее подготовили выставку сувениров ручной работы "Пряла, ткала, вышивала".
В Григориополе в Зеленом парке состоялся тематический праздничный концерт "С Россией мы едины".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День и вечность России
Вчера, 08:00
В Дубоссарах в городской библиотеке прошел информационно-познавательный час "Символы российской государственности. Большой праздничный концерт "Моя страна - моя Россия" был организован на площади Защитников.
В Рыбнице на площади Победы состоялся праздничный фестиваль "Культура России в Приднестровье. Здесь же состоялись конкурс "Русская коса" и открытие арт-скамейки "Три матрешки".
В Каменке в парке культуры и отдыха имени Петра Витгенштейна прошел концерт "Мы вместе".
По некоторым данным, в ПМР проживают порядка 200 тысяч человек с российским гражданством. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки молдавского руководства решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России в 2025 году: история и традиции праздника
Вчера, 10:39
 
День РоссииВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаОбщество
 
 
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