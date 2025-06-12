https://ria.ru/20250612/pridnestrove-2022551410.html

В Приднестровье отметили День России

В Приднестровье отметили День России - РИА Новости, 12.06.2025

В Приднестровье отметили День России

День России отметили во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выставками и концертами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:58:00+03:00

2025-06-12T20:58:00+03:00

2025-06-12T20:58:00+03:00

день россии

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общество

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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. День России отметили во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выставками и концертами, передает корреспондент РИА Новости. В Тирасполе в клубе "Ветеран" состоялся концерт "Россию песней прославляем!" В доме народных традиций и ремесел пройдет вечер отдыха "С Россией в сердце". В Днестровске на площади у дома культуры "Энергетик" прошел праздничный концерт "Ромашковая Русь". В Бендерах во Дворце детско-юношеского творчества была организована интерактивно-развлекательная программа "Россия и Приднестровье вместе!" В центральной детской библиотеке развернута книжная выставка "День России". В Слободзее подготовили выставку сувениров ручной работы "Пряла, ткала, вышивала". В Григориополе в Зеленом парке состоялся тематический праздничный концерт "С Россией мы едины". В Дубоссарах в городской библиотеке прошел информационно-познавательный час "Символы российской государственности. Большой праздничный концерт "Моя страна - моя Россия" был организован на площади Защитников. В Рыбнице на площади Победы состоялся праздничный фестиваль "Культура России в Приднестровье. Здесь же состоялись конкурс "Русская коса" и открытие арт-скамейки "Три матрешки". В Каменке в парке культуры и отдыха имени Петра Витгенштейна прошел концерт "Мы вместе". По некоторым данным, в ПМР проживают порядка 200 тысяч человек с российским гражданством. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки молдавского руководства решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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день россии, в мире, приднестровская молдавская республика, общество