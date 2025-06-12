https://ria.ru/20250612/prazdniki--2022449108.html
Исследование показало, сколько россияне хотят потратить на праздники в июне
Исследование показало, сколько россияне хотят потратить на праздники в июне - РИА Новости, 12.06.2025
Исследование показало, сколько россияне хотят потратить на праздники в июне
Почти 70% россиян планируют уложиться на июньские праздники в бюджет до 15 тысяч рублей, при этом подавляющее большинство не будут прибегать к займам и... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:59:00+03:00
2025-06-12T10:59:00+03:00
2025-06-12T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Почти 70% россиян планируют уложиться на июньские праздники в бюджет до 15 тысяч рублей, при этом подавляющее большинство не будут прибегать к займам и постараются обойтись собственными средствами, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "По результатам опроса в бюджет до 15 тысяч рублей планируют уложиться подавляющее большинство респондентов - 68%. Сумму в пределах 15-30 тысяч рублей назвали 16%, в пределах 30-45 тысяч рублей - 9%. Остальные суммарно 7% потратят свыше 45 тысяч рублей или затруднились с ответом", - говорится в исследовании, проведенном в период с 1 по 8 июня, в котором приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России. При этом аналитики отмечают, что большинство респондентов (81%) планируют обойтись собственными деньгами и не прибегать к заемным средствам для финансирования трат на праздниках. Возьмут деньги в долг (в банке, микрофинансовой организации, у знакомых и прочее) только 8%. Остальные 11% еще не определились в этом вопросе. На вопрос, как именно они планируют проводить длинные выходные в июне, каждый четвертый опрошенный сообщил, что будет заниматься домашними делами, говорится в исследовании. "За городом или на природе хотят провести это время 23%, а еще 17% будут работать. О планах провести праздники в спортивном формате или активном времяпрепровождении сообщили 16%. Еще 8% посвятят выходные ремонту жилья, а 7% отправятся в поездку по стране или за рубеж. Остальные суммарно 4% указали иные варианты или затруднились с ответом", - сообщается в материалах. "Опрос показал, что большинство не намерены сильно тратиться на предстоящих праздниках, также многие используют это время для накопившихся домашних дел, на которые не всегда хватает времени в обычном рабочем ритме. В целом же мы видим, что сохраняется общий сберегательный подход к финансам, многие планируют тратить их в привычном режиме и обходиться своими средствами", - пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.
https://ria.ru/20250612/issledovanie-2022436326.html
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россия, общество
Исследование показало, сколько россияне хотят потратить на праздники в июне
Moneyman: 68% россиян планируют потратить на июньские праздники до 15 тыс руб
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Почти 70% россиян планируют уложиться на июньские праздники в бюджет до 15 тысяч рублей, при этом подавляющее большинство не будут прибегать к займам и постараются обойтись собственными средствами, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
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"По результатам опроса в бюджет до 15 тысяч рублей планируют уложиться подавляющее большинство респондентов - 68%. Сумму в пределах 15-30 тысяч рублей назвали 16%, в пределах 30-45 тысяч рублей - 9%. Остальные суммарно 7% потратят свыше 45 тысяч рублей или затруднились с ответом", - говорится в исследовании, проведенном в период с 1 по 8 июня, в котором приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России.
При этом аналитики отмечают, что большинство респондентов (81%) планируют обойтись собственными деньгами и не прибегать к заемным средствам для финансирования трат на праздниках. Возьмут деньги в долг (в банке, микрофинансовой организации, у знакомых и прочее) только 8%. Остальные 11% еще не определились в этом вопросе.
На вопрос, как именно они планируют проводить длинные выходные в июне, каждый четвертый опрошенный сообщил, что будет заниматься домашними делами, говорится в исследовании. "За городом или на природе хотят провести это время 23%, а еще 17% будут работать. О планах провести праздники в спортивном формате или активном времяпрепровождении сообщили 16%. Еще 8% посвятят выходные ремонту жилья, а 7% отправятся в поездку по стране или за рубеж. Остальные суммарно 4% указали иные варианты или затруднились с ответом", - сообщается в материалах.
"Опрос показал, что большинство не намерены сильно тратиться на предстоящих праздниках, также многие используют это время для накопившихся домашних дел, на которые не всегда хватает времени в обычном рабочем ритме. В целом же мы видим, что сохраняется общий сберегательный подход к финансам, многие планируют тратить их в привычном режиме и обходиться своими средствами", - пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.