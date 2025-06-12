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В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар
В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 12.06.2025
В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар разгорелся на улице Самшитовой в Ростове-на-Дону, огонь на площади 500 квадратных метров тушат 15 человек и четыре единицы техники, сообщили в РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:13:00+03:00
2025-06-12T17:13:00+03:00
2025-06-12T17:13:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Ландшафтный пожар разгорелся на улице Самшитовой в Ростове-на-Дону, огонь на площади 500 квадратных метров тушат 15 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Город Ростов-на-Дону, ул. Самшитовая,139… Трава 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Огонь тушат 15 человек и четыре единицы техники, угрозы жилым домам нет, уточнили в ведомстве.
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ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону тушат на площади 500 квадратных метров