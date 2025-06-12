https://ria.ru/20250612/pozdravlenie-2022483925.html

Мединский поздравил россиян с праздником

Мединский поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2025

Мединский поздравил россиян с праздником

Помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале поздравил россиян с национальным праздником, сопроводив поздравление картинкой с текстом... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:35:00+03:00

2025-06-12T13:35:00+03:00

2025-06-12T13:35:00+03:00

общество

россия

владимир мединский

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале поздравил россиян с национальным праздником, сопроводив поздравление картинкой с текстом "Нигде не заканчивается". "С Днем России!", - написал Мединский. Помощник президента РФ сопроводил поздравительное сообщение картинкой, на которой изображены вид на полуостров Крым из космоса, картина живописца Богдана Виллевальде "Открытие памятника "Тысячелетие России" в Новгороде в 1862 году", а также надпись "Нигде не заканчивается".

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир мединский, день россии