https://ria.ru/20250612/pozdravlenie-2022483925.html
Мединский поздравил россиян с праздником
Мединский поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2025
Мединский поздравил россиян с праздником
Помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале поздравил россиян с национальным праздником, сопроводив поздравление картинкой с текстом... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:35:00+03:00
2025-06-12T13:35:00+03:00
2025-06-12T13:35:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале поздравил россиян с национальным праздником, сопроводив поздравление картинкой с текстом "Нигде не заканчивается". "С Днем России!", - написал Мединский. Помощник президента РФ сопроводил поздравительное сообщение картинкой, на которой изображены вид на полуостров Крым из космоса, картина живописца Богдана Виллевальде "Открытие памятника "Тысячелетие России" в Новгороде в 1862 году", а также надпись "Нигде не заканчивается".
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир мединский, день россии
Общество, Россия, Владимир Мединский, День России
Мединский поздравил россиян с праздником
Помощник президента Мединский поздравил россиян с национальным праздником