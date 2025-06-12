https://ria.ru/20250612/pozdravlenie-2022443045.html

Пашинян поздравил Путина с Днем России

Пашинян поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Пашинян поздравил Путина с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:28:00+03:00

2025-06-12T10:28:00+03:00

2025-06-12T10:39:00+03:00

россия

армения

в мире

день россии

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между двумя странами будут укрепляться."Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут развиваться и укрепляться во благо народов наших стран", - говорится в послании, опубликованном в четверг на сайте армянского кабмина.Пашинян поздравил президента РФ и всех россиян с государственным праздником. "Этот праздник в новейшей истории Российской Федерации - символ преемственности поколений. Каждый год в этот день россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны как начало нового этапа в истории современной России... Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам здоровья и всяческих благ, а дружественному народу России - благополучия и процветания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, армения, в мире, день россии