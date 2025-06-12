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Пашинян поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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10:28 12.06.2025 (обновлено: 10:39 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/pozdravlenie-2022443045.html
Пашинян поздравил Путина с Днем России
Пашинян поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Пашинян поздравил Путина с Днем России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:28:00+03:00
2025-06-12T10:39:00+03:00
россия
армения
в мире
день россии
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между двумя странами будут укрепляться."Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут развиваться и укрепляться во благо народов наших стран", - говорится в послании, опубликованном в четверг на сайте армянского кабмина.Пашинян поздравил президента РФ и всех россиян с государственным праздником. "Этот праздник в новейшей истории Российской Федерации - символ преемственности поколений. Каждый год в этот день россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны как начало нового этапа в истории современной России... Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам здоровья и всяческих благ, а дружественному народу России - благополучия и процветания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
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россия, армения, в мире, день россии
Россия, Армения, В мире, День России
Пашинян поздравил Путина с Днем России

Пашинян поздравил Путина и выразил уверенность в укреплении отношений с Россией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между двумя странами будут укрепляться.
"Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут развиваться и укрепляться во благо народов наших стран", - говорится в послании, опубликованном в четверг на сайте армянского кабмина.
Пашинян поздравил президента РФ и всех россиян с государственным праздником. "Этот праздник в новейшей истории Российской Федерации - символ преемственности поколений. Каждый год в этот день россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны как начало нового этапа в истории современной России... Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам здоровья и всяческих благ, а дружественному народу России - благополучия и процветания", - говорится в сообщении.
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