Пашинян поздравил Путина с Днем России
Пашинян поздравил Путина и выразил уверенность в укреплении отношений с Россией
© Фотохост-агентство РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с Днем России выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между двумя странами будут укрепляться.
"Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут развиваться и укрепляться во благо народов наших стран", - говорится в послании, опубликованном в четверг на сайте армянского кабмина.
Пашинян поздравил президента РФ и всех россиян с государственным праздником. "Этот праздник в новейшей истории Российской Федерации - символ преемственности поколений. Каждый год в этот день россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны как начало нового этапа в истории современной России... Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам здоровья и всяческих благ, а дружественному народу России - благополучия и процветания", - говорится в сообщении.
День России
Вчера, 01:27