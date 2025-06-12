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Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию из России

Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию из России - РИА Новости, 12.06.2025

Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию из России

Совет ЕС в четверг утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, следует из опубликованного заявления Совета. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:57:00+03:00

2025-06-12T12:57:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Совет ЕС в четверг утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, следует из опубликованного заявления Совета."Совет принял постановление, которое вводит новые пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Белоруссии, которые еще не облагались дополнительными таможенными пошлинами. Цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость ЕС от этого импорта, а также сократить доходы от российского экспорта", - указывается в документе.Сообщается, что новые меры вступают в силу с 1 июля этого года, будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года.После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России. При этом решение затрагивает лишь "некоторые виды азотных удобрений", сообщили в Совете ЕС, не приведя подробностей решения.

https://ria.ru/20250611/es-2022193100.html

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