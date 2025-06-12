https://ria.ru/20250612/polsha-2022437633.html

В Польше задержали трех человек, планировавших теракт по примеру Брейвика

В Польше задержали трех человек, планировавших теракт по примеру Брейвика - РИА Новости, 12.06.2025

В Польше задержали трех человек, планировавших теракт по примеру Брейвика

Агентство внутренней безопасности Польши задержало трех молодых людей, планировавших теракт по примеру норвежского террориста Андерса Брейвика и австралийского... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:56:00+03:00

2025-06-12T09:56:00+03:00

2025-06-12T09:56:00+03:00

в мире

польша

андерс брейвик

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ВАРШАВА, 12 июн - РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши задержало трех молодых людей, планировавших теракт по примеру норвежского террориста Андерса Брейвика и австралийского массового убийцы Брентона Тарранта, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский. "В Ольштыне задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта. Это уже третий обвиняемый в расследовании, которое курирует окружная прокуратура в Ольштыне. Ранее сотрудники задержали двух его коллег по этому делу", - написал Добжиньский в социальной сети Х. Следователи установили, что все подозреваемые собирали в интернете информацию об использовании огнестрельного оружия, позициях для стрельбы и ведении боевых действий на открытой местности и в закрытых помещениях. "В учебных целях они посещали стрельбища и проводили военно-тактические учения. Было установлено, что мужчины собирали пиротехнику и инструкции по изготовлению взрывных систем", - отмечается в публикации. "Подозреваемые черпали вдохновение в деятельности таких массовых убийц, как Андерс Брейвик, Брентон Таррант и Тимоти Маквей. Они были очарованы их идеологией, анализировали то, как они проводили свои атаки, и совершаемые ими ошибки. Скачиваемый ими контент повлиял на формирование у них крайне радикальных моральных установок", - добавил Добжиньский. Подозреваемым были предъявлены обвинения. В отношении двоих мужчин была избрана мера пресечения в виде временного ареста, а в отношении третьего окружной суд в Ольштыне применил меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Следствие по этому делу продолжается.

https://ria.ru/20241120/arest-1984773190.html

https://ria.ru/20240814/polsha-1966141322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, андерс брейвик