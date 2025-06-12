Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогноза
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в Москве в пятницу сильного дождя и ветра, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Согласно данным синоптиков, со второй половины дня 13 июня и до утра 14 июня в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. За указанный период может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что заранее проведены проверки системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.
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"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. В пятницу сотрудники пожарно-спасательного гарнизона будут предупреждать людей в зонах отдыха и городских парках", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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