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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 12.06.2025
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16:08 12.06.2025 (обновлено: 16:11 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/pogoda-2022511784.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 12.06.2025
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в Москве в пятницу сильного дождя и ветра, сообщил журналистам заммэра столицы по РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:08:00+03:00
2025-06-12T16:11:00+03:00
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в Москве в пятницу сильного дождя и ветра, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, со второй половины дня 13 июня и до утра 14 июня в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. За указанный период может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что заранее проведены проверки системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой. "Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. В пятницу сотрудники пожарно-спасательного гарнизона будут предупреждать людей в зонах отдыха и городских парках", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогноза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в Москве в пятницу сильного дождя и ветра, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Согласно данным синоптиков, со второй половины дня 13 июня и до утра 14 июня в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. За указанный период может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что заранее проведены проверки системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.
«
"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. В пятницу сотрудники пожарно-спасательного гарнизона будут предупреждать людей в зонах отдыха и городских парках", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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