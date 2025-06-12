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Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 12.06.2025
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09:26 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/pogoda-2022434699.html
Москвичам рассказали о погоде в День России
Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 12.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в День России
Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:26:00+03:00
2025-06-12T09:26:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
день победы
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать циклон, выходящий своим центром на юго-восток Центрального федерального округа. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 20 - плюс 22 градуса тепла, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23 градуса тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, скорость его составит 3-8 метров в секунду. Давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20250612/pogoda-2022403961.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, день победы
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День России

Леус: в Москве 12 июня ожидаются небольшие дожди и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать циклон, выходящий своим центром на юго-восток Центрального федерального округа. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 20 - плюс 22 градуса тепла, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23 градуса тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, скорость его составит 3-8 метров в секунду. Давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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