https://ria.ru/20250612/pogoda-2022434699.html

Москвичам рассказали о погоде в День России

Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 12.06.2025

Москвичам рассказали о погоде в День России

Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:26:00+03:00

2025-06-12T09:26:00+03:00

2025-06-12T09:26:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

день победы

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать циклон, выходящий своим центром на юго-восток Центрального федерального округа. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 20 - плюс 22 градуса тепла, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23 градуса тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, скорость его составит 3-8 метров в секунду. Давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20250612/pogoda-2022403961.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, день победы