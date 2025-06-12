https://ria.ru/20250612/pogoda-2022411303.html
В День России в Москве ожидается небольшой дождь
В День России в Москве ожидается небольшой дождь - РИА Новости, 12.06.2025
В День России в Москве ожидается небольшой дождь
Двенадцатого июня, в День России, в Москве прогнозируется 21-23 градуса и местами дождь, но он будет небольшой и не испортит праздничных мероприятий, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:22:00+03:00
2025-06-12T04:22:00+03:00
2025-06-12T04:22:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Двенадцатого июня, в День России, в Москве прогнозируется 21-23 градуса и местами дождь, но он будет небольшой и не испортит праздничных мероприятий, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на четверг температура в центре европейской России опустится до 9-11 градусов. "Казалось бы, сильное понижение температуры по сравнению с тем режимом, который был в начале недели. На самом деле, именно тогда была необычная погода, на пять-семь градусов температура была выше нормы. В четверг она будет около нормы - днем в Москве прогнозируется 21-23 градуса, по области - 18-23, и местами дождь, но небольшой, он не испортит никаких мероприятий", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20250612/pogoda-2022403961.html
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, день россии
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День России
В День России в Москве ожидается небольшой дождь
Вильфанд: в День России в Москве ожидается 21-23 градуса и местами дождь