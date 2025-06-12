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Третья группа российских военных из украинского плена прибыла в Подмосковье - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 12.06.2025 (обновлено: 19:15 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/plennye-2022537292.html
Третья группа российских военных из украинского плена прибыла в Подмосковье
Третья группа российских военных из украинского плена прибыла в Подмосковье - РИА Новости, 12.06.2025
Третья группа российских военных из украинского плена прибыла в Подмосковье
Третья группа российских военных, вернувшихся в рамках стамбульских договорённостей с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыла в Подмосковье,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:09:00+03:00
2025-06-12T19:15:00+03:00
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Третья группа российских военных, вернувшихся в рамках стамбульских договорённостей с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыла в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.С подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей вернулась третья группа российских военнослужащих, взамен была передана группа военнопленных ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
московская область (подмосковье)
россия
украина
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Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории
Видео с группой российских военных, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории, показывает Минобороны.
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московская область (подмосковье), россия, украина
Московская область (Подмосковье), Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Третья группа российских военных из украинского плена прибыла в Подмосковье

Третья группа военных, вернувшихся из украинского плена, прибыла в Подмосковье

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Третья группа российских военных, вернувшихся в рамках стамбульских договорённостей с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыла в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
С подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей вернулась третья группа российских военнослужащих, взамен была передана группа военнопленных ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)РоссияУкраина
 
 
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