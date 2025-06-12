https://ria.ru/20250612/plennye-2022537292.html

Третья группа российских военных из украинского плена прибыла в Подмосковье

Третья группа российских военных из украинского плена прибыла в Подмосковье - РИА Новости, 12.06.2025

Третья группа российских военных из украинского плена прибыла в Подмосковье

Третья группа российских военных, вернувшихся в рамках стамбульских договорённостей с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыла в Подмосковье,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T19:09:00+03:00

2025-06-12T19:09:00+03:00

2025-06-12T19:15:00+03:00

московская область (подмосковье)

специальная военная операция на украине

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022493705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_021a49c6eba456a321ae85bc40a8de28.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Третья группа российских военных, вернувшихся в рамках стамбульских договорённостей с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыла в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.С подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей вернулась третья группа российских военнослужащих, взамен была передана группа военнопленных ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

московская область (подмосковье)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории Видео с группой российских военных, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории, показывает Минобороны. 2025-06-12T19:09 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, украина