https://ria.ru/20250612/pistorius--2022427871.html

СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи

СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи - РИА Новости, 12.06.2025

СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи

Глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал на Украину для обсуждения новых поставок оружия, пишет Tagesschau. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:24:00+03:00

2025-06-12T08:24:00+03:00

2025-06-12T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал на Украину для обсуждения новых поставок оружия, пишет Tagesschau. "Министр обороны Борис Писториус прибыл в украинскую столицу Киев для политических переговоров. Политик от социал-демократов хочет узнать о ситуации на Украине и обсудить дальнейшую военную помощь", — говорится в публикации.Эскалация со стороны БерлинаПозиция РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250611/bouz-2022164212.html

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