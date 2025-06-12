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СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 12.06.2025 (обновлено: 08:59 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/pistorius--2022427871.html
СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи
СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи - РИА Новости, 12.06.2025
СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи
Глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал на Украину для обсуждения новых поставок оружия, пишет Tagesschau. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:24:00+03:00
2025-06-12T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
борис писториус
нато
в мире
фридрих мерц
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал на Украину для обсуждения новых поставок оружия, пишет Tagesschau. "Министр обороны Борис Писториус прибыл в украинскую столицу Киев для политических переговоров. Политик от социал-демократов хочет узнать о ситуации на Украине и обсудить дальнейшую военную помощь", — говорится в публикации.Эскалация со стороны БерлинаПозиция РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html
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украина, россия, киев, борис писториус, нато, в мире, фридрих мерц, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Борис Писториус, НАТО, В мире, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи

Глава Минобороны ФРГ Писториус прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал на Украину для обсуждения новых поставок оружия, пишет Tagesschau.
"Министр обороны Борис Писториус прибыл в украинскую столицу Киев для политических переговоров. Политик от социал-демократов хочет узнать о ситуации на Украине и обсудить дальнейшую военную помощь", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Германия просит Трампа помочь Европе забрать себе Украину
7 июня, 08:00

Эскалация со стороны Берлина

  • На прошлой неделе Писториус заявил, что ВСУ скоро получат первое дальнобойное оружие, "произведенное на Украине" при помощи Берлина.
  • Он отмечал, что будет убеждать коллег по альянсу поделиться с Киевом системами Patriot.
  • Незадолго до этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин снял все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине.
  • По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
  • Позднее политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.
  • При этом он допустил поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus.
  • При этом Мерц сказал, что обучение украинских военных обращению с ними "может занять долгое время".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Страна невыученных уроков. Германия в шаге от войны с Россией
28 мая, 19:29

Позиция России

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста
Вчера, 08:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевБорис ПисториусНАТОВ миреФридрих МерцМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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