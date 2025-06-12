СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи
Глава Минобороны ФРГ Писториус прибыл в Киев обсудить продолжение военной помощи
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал на Украину для обсуждения новых поставок оружия, пишет Tagesschau.
"Министр обороны Борис Писториус прибыл в украинскую столицу Киев для политических переговоров. Политик от социал-демократов хочет узнать о ситуации на Украине и обсудить дальнейшую военную помощь", — говорится в публикации.
Эскалация со стороны Берлина
- На прошлой неделе Писториус заявил, что ВСУ скоро получат первое дальнобойное оружие, "произведенное на Украине" при помощи Берлина.
- Он отмечал, что будет убеждать коллег по альянсу поделиться с Киевом системами Patriot.
- Незадолго до этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин снял все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине.
- По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
- Позднее политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.
- При этом он допустил поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus.
- При этом Мерц сказал, что обучение украинских военных обращению с ними "может занять долгое время".
Позиция России
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.