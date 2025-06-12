https://ria.ru/20250612/peskov-2022527922.html

Нынешняя администрация США выступает за диалог с Россией, заявил Песков

Нынешняя администрация США выступает за диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 12.06.2025

Нынешняя администрация США выступает за диалог с Россией, заявил Песков

Действующая администрация США при сохранении большого количества разногласий между странами, все-таки выступает за диалог с Россией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:50:00+03:00

2025-06-12T17:50:00+03:00

2025-06-12T17:50:00+03:00

россия

сша

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Действующая администрация США при сохранении большого количества разногласий между странами, все-таки выступает за диалог с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Представитель Кремля назвал очень позитивными новостями тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днём России. "Они еще раз показывают, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации Байдена. И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250612/ssha-2022412383.html

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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире