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Нынешняя администрация США выступает за диалог с Россией, заявил Песков
Нынешняя администрация США выступает за диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 12.06.2025
Нынешняя администрация США выступает за диалог с Россией, заявил Песков
Действующая администрация США при сохранении большого количества разногласий между странами, все-таки выступает за диалог с Россией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:50:00+03:00
2025-06-12T17:50:00+03:00
2025-06-12T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Действующая администрация США при сохранении большого количества разногласий между странами, все-таки выступает за диалог с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Представитель Кремля назвал очень позитивными новостями тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днём России. "Они еще раз показывают, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации Байдена. И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков.
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Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Нынешняя администрация США выступает за диалог с Россией, заявил Песков
Песков: администрация США выступает за диалог с РФ, несмотря на разногласия