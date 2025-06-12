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В Москве археологи нашли печать времен Ивана III - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:32 12.06.2025 (обновлено: 10:58 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/pechat-2022443955.html
В Москве археологи нашли печать времен Ивана III
В Москве археологи нашли печать времен Ивана III - РИА Новости, 12.06.2025
В Москве археологи нашли печать времен Ивана III
Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке археологи в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
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культура
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке археологи в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Единственная в своём роде: в Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III. Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что с одной стороны находки сохранилось изображение святого Георгия Победоносца, с другой - надпись "Печать князя Великого Ивана Васильевича", таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи. "Печать найдена недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе. Здесь идут масштабные раскопки. За несколько лет археологи обнаружили больше трех тысяч предметов, но печать стала самой ценной находкой. Чтобы понять её значимость для истории, стоит вспомнить, что Иван III Великий был создателем единого Русского государства - "собирателем земли русской". Во время правления он принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор - Успенский", - подчеркнул мэр. Кроме того, реставраторы уже привели печать в порядок, в составе коллекции она будет передана в Музейный фонд РФ.Ранее, 20 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что археологи обследуют более 200 площадок в Таганском, Пресненском, Басманном районах, а также в Замоскворечье, Хамовниках, Краснопахорском, Бекасове и Щербинке. Общая площадь раскопок в Москве в этом сезоне составит не менее 5 тысяч квадратных метров, отметил тогда Собянин. Он уточнил, что раскопки идут в Малом Кисловском переулке, Лужнецком проезде и на Никольской улице, а среди новых адресов - площадки на Бауманской улице, Полянке, Большой Ордынке, Большой Никитской и в Пыжевском переулке.
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иван iii, сергей собянин, георгий победоносец, россия, москва, щербинка
Культура, Иван III, Сергей Собянин, Георгий Победоносец, Россия, Москва, Щербинка
В Москве археологи нашли печать времен Ивана III

Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке в Москве

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАрхеологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке в Москве
Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке в Москве
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке археологи в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«
"Единственная в своём роде: в Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III. Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века", - говорится в сообщении.
Собянин отметил, что с одной стороны находки сохранилось изображение святого Георгия Победоносца, с другой - надпись "Печать князя Великого Ивана Васильевича", таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи.
"Печать найдена недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе. Здесь идут масштабные раскопки. За несколько лет археологи обнаружили больше трех тысяч предметов, но печать стала самой ценной находкой. Чтобы понять её значимость для истории, стоит вспомнить, что Иван III Великий был создателем единого Русского государства - "собирателем земли русской". Во время правления он принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор - Успенский", - подчеркнул мэр.
Кроме того, реставраторы уже привели печать в порядок, в составе коллекции она будет передана в Музейный фонд РФ.
Ранее, 20 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что археологи обследуют более 200 площадок в Таганском, Пресненском, Басманном районах, а также в Замоскворечье, Хамовниках, Краснопахорском, Бекасове и Щербинке. Общая площадь раскопок в Москве в этом сезоне составит не менее 5 тысяч квадратных метров, отметил тогда Собянин. Он уточнил, что раскопки идут в Малом Кисловском переулке, Лужнецком проезде и на Никольской улице, а среди новых адресов - площадки на Бауманской улице, Полянке, Большой Ордынке, Большой Никитской и в Пыжевском переулке.
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КультураИван IIIСергей СобянинГеоргий ПобедоносецРоссияМоскваЩербинка
 
 
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