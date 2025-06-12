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Переехавшей из Латвии на Смоленщину семье вручили российский паспорта
Переехавшей из Латвии на Смоленщину семье вручили российский паспорта - РИА Новости, 12.06.2025
Переехавшей из Латвии на Смоленщину семье вручили российский паспорта
Семье Морозовых, переехавшей из Латвии в Смоленскую область, вручили паспорта Российской Федерации, церемония прошла в региональном управлении по вопросам... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:10:00+03:00
2025-06-12T19:10:00+03:00
2025-06-12T19:10:00+03:00
смоленская область
латвия
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Семье Морозовых, переехавшей из Латвии в Смоленскую область, вручили паспорта Российской Федерации, церемония прошла в региональном управлении по вопросам миграции УМВД России по области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Паспорта получили Виталий и Светлана Морозовы, а также их старшие дети, чей возраст достиг 14 лет. Всего в их семье воспитываются 10 детей. Морозовы переехали из Риги из-за дискриминационной политики в отношении русскоязычного населения. Сейчас семья проживает в деревне Рухань Ершичского округа. В ноябре 2024 года супруги подали документы на получение гражданства Российской Федерации в рамках госпрограммы содействия переселению соотечественников. В пресс-службе отметили, что о судьбе семьи осведомлен и губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Мы постоянно находимся на связи с семьей, оказываем им всю необходимую помощь – мы и епархия. Большое спасибо всем, кто неравнодушен к истории семьи Морозовых", – сказал глава Ершичского округа Максим Пядин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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латвия, смоленская область, василий анохин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Смоленская область, Латвия, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Переехавшей из Латвии на Смоленщину семье вручили российский паспорта
Переехавшей из Риги в Смоленскую область семье Морозовых вручили паспорта России
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Семье Морозовых, переехавшей из Латвии в Смоленскую область, вручили паспорта Российской Федерации, церемония прошла в региональном управлении по вопросам миграции УМВД России по области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Паспорта получили Виталий и Светлана Морозовы, а также их старшие дети, чей возраст достиг 14 лет. Всего в их семье воспитываются 10 детей. Морозовы переехали из Риги из-за дискриминационной политики в отношении русскоязычного населения.
Сейчас семья проживает в деревне Рухань Ершичского округа. В ноябре 2024 года супруги подали документы на получение гражданства Российской Федерации в рамках госпрограммы содействия переселению соотечественников.
В пресс-службе отметили, что о судьбе семьи осведомлен и губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Мы постоянно находимся на связи с семьей, оказываем им всю необходимую помощь – мы и епархия. Большое спасибо всем, кто неравнодушен к истории семьи Морозовых", – сказал глава Ершичского округа Максим Пядин.