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Переехавшей из Латвии на Смоленщину семье вручили российский паспорта

Переехавшей из Латвии на Смоленщину семье вручили российский паспорта - РИА Новости, 12.06.2025

Переехавшей из Латвии на Смоленщину семье вручили российский паспорта

Семье Морозовых, переехавшей из Латвии в Смоленскую область, вручили паспорта Российской Федерации, церемония прошла в региональном управлении по вопросам... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T19:10:00+03:00

2025-06-12T19:10:00+03:00

2025-06-12T19:10:00+03:00

смоленская область

латвия

смоленская область

василий анохин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Семье Морозовых, переехавшей из Латвии в Смоленскую область, вручили паспорта Российской Федерации, церемония прошла в региональном управлении по вопросам миграции УМВД России по области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Паспорта получили Виталий и Светлана Морозовы, а также их старшие дети, чей возраст достиг 14 лет. Всего в их семье воспитываются 10 детей. Морозовы переехали из Риги из-за дискриминационной политики в отношении русскоязычного населения. Сейчас семья проживает в деревне Рухань Ершичского округа. В ноябре 2024 года супруги подали документы на получение гражданства Российской Федерации в рамках госпрограммы содействия переселению соотечественников. В пресс-службе отметили, что о судьбе семьи осведомлен и губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Мы постоянно находимся на связи с семьей, оказываем им всю необходимую помощь – мы и епархия. Большое спасибо всем, кто неравнодушен к истории семьи Морозовых", – сказал глава Ершичского округа Максим Пядин.

латвия

смоленская область

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латвия, смоленская область, василий анохин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия