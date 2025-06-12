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"Новый рубеж": на Западе пришли в ужас от российского оружия - РИА Новости, 12.06.2025
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21:00 12.06.2025 (обновлено: 22:22 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/oruzhie-2022551933.html
"Новый рубеж": на Западе пришли в ужас от российского оружия
"Новый рубеж": на Западе пришли в ужас от российского оружия - РИА Новости, 12.06.2025
"Новый рубеж": на Западе пришли в ужас от российского оружия
Российская подводная лодка "Белгород" представляет собой революцию в мировой системе вооружений, пишет The National Interest. РИА Новости, 12.06.2025
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российская подводная лодка "Белгород" представляет собой революцию в мировой системе вооружений, пишет The National Interest."Будучи самой длинной в мире действующей подводной лодкой, оснащенной беспрецедентными торпедами "Посейдон" и глубоководными подводными аппаратами, "Белгород" является свидетельством нового рубежа в подводной войне. Америка все больше опаздывает, когда дело доходит до новой революции в военном деле", — говорится в материале.Издание отмечает, что российская оборонная промышленность работает на уровнях, значительно превосходящих те, которые могут обеспечить объединенные оборонные базы стран НАТО."Москва уже развернула очень сложные системы, которые, если их использовать против сил США, будут иметь совершенно разрушительные последствия", — подчеркивается в статье.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальным носителем для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатным носителем подводных "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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сша, москва, нато, в мире
США, Москва, НАТО, В мире
"Новый рубеж": на Западе пришли в ужас от российского оружия

NI: подводная лодка "Белгород" знаменует новый рубеж в военном деле

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСпуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Архангельской области
Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Архангельской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российская подводная лодка "Белгород" представляет собой революцию в мировой системе вооружений, пишет The National Interest.
"Будучи самой длинной в мире действующей подводной лодкой, оснащенной беспрецедентными торпедами "Посейдон" и глубоководными подводными аппаратами, "Белгород" является свидетельством нового рубежа в подводной войне. Америка все больше опаздывает, когда дело доходит до новой революции в военном деле", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что российская оборонная промышленность работает на уровнях, значительно превосходящих те, которые могут обеспечить объединенные оборонные базы стран НАТО.
"Москва уже развернула очень сложные системы, которые, если их использовать против сил США, будут иметь совершенно разрушительные последствия", — подчеркивается в статье.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальным носителем для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатным носителем подводных "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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