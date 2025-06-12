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Бречалов и Якушев вручили орден коллективу завода в Удмуртии - РИА Новости, 12.06.2025
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Удмуртская Республика
 
15:10 12.06.2025 (обновлено: 15:21 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/orden-2022499000.html
Бречалов и Якушев вручили орден коллективу завода в Удмуртии
Бречалов и Якушев вручили орден коллективу завода в Удмуртии - РИА Новости, 12.06.2025
Бречалов и Якушев вручили орден коллективу завода в Удмуртии
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд",... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:10:00+03:00
2025-06-12T15:21:00+03:00
удмуртская республика
россия
ижевск
владимир якушев
александр бречалов
единая россия
воткинский завод
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УФА, 12 июн - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд", сообщает пресс-служба руководства республики. "Владимир Якушев и Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд". Также секретарь Генсовета познакомился с производством и продукцией завода", - говорится в релизе.В пресс-службе со ссылкой на Якушева сообщают, что добросовестная работа инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих предприятия — это значимый вклад в развитие реального сектора экономики и оборонно-промышленного комплекса России и её Вооруженных сил. "За последние два года вы добились впечатляющих результатов, кратно увеличив выпуск различных видов продукции. Но "Купол" — это не только оборона, но и широкий спектр гражданской наукоёмкой продукции: от климатической техники до оборудования для АЭС. Всё это — яркий пример импортозамещения и диверсификации производства. Отмечу, что здесь делается всё необходимое для того, чтобы на предприятие приходили передовые технологии и долгосрочные прямые инвестиции. А для людей создаются комфортные условия труда и решаются вопросы социальной защиты", — цитирует пресс-служба Якушева. Он поблагодарил сотрудников "Купола" за преданность делу и выразил уверенность, что завод и впредь будет символом мощи российской оборонной промышленности. Секретарь Удмуртского отделения "Единой России", глава региона Александр Бречалов подчеркнул, что в зоне СВО "Торы", производимые заводом, перехватили уже сотни средств воздушного нападения, в том числе и БПЛА, баллистические ракеты, сообщает пресс-служба. "Это спасенные жизни российских военных и мирных граждан. При этом вы методично продолжаете исполнять поручение нашего президента и наращиваете объёмы продукции гражданского и двойного назначения. В 2017 и 2020 годах "Купол" удостоен благодарности президента России Владимира Владимировича Путина. Это заслуга каждого из вас и, безусловно, вашего руководителя Фанила Газисовича. Сегодня здесь сформированы два первичных отделения партии "Единая Россия". Они победили в конкурсе социально-значимых объектов и уже приступили к благоустройству двора и территории школы", — рассказал он. Генеральный директор "Купола" Фанил Зиятдинов отметил, что базовой ценностью и основой успехов предприятия является преемственность поколений. "Орден "За доблестный труд" — это награда ветеранов завода, которые создали крепкие традиции ответственной работы на благо России, и молодёжи, готовой их продолжать и развивать. Это также знак качества заводского коллектива, который объединяет 12 тысяч человек и более трёхсот профессий. И, конечно же, это награда Ижевска и Удмуртии — оборонно-промышленной столицы России", — приводятся слова Зиятдинова. По справке пресс-службы, Ижевский электромеханический завод "Купол" основан 20 июня 1957 года и на протяжении всей истории связан с защитой мирного неба. С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО "Алмаз — Антей". Благодаря созданию собственной научной школы предприятие не только производит, но и разрабатывает технику, системно занимается импортозамещением. За большой вклад в разработку и создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу "Купол" удостоен Благодарностей президента РФ. "Орден "За доблестный труд" — первая государственная награда, которую получил коллектив предприятия "Купол". Это также первый подобный орден в контуре Концерна ВКО "Алмаз — Антей",- говорится в сообщении. Орден "За доблестный труд" был учрежден президентом страны Владимиром Путиным в феврале 2024 года. Коллективы предприятий удостаиваются награды, в том числе, за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России. ИЭМЗ "Купол" стал четвертым заводом в Удмуртии, имеющим такой орден. Ранее награды получили Концерн "Калашников", научно-производственное объединение Ижевские беспилотные системы и Воткинский завод, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241103/brechalov-1981659152.html
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россия, ижевск, владимир якушев, александр бречалов, единая россия, воткинский завод
Удмуртская Республика, Россия, Ижевск, Владимир Якушев, Александр Бречалов, Единая Россия, Воткинский завод
Бречалов и Якушев вручили орден коллективу завода в Удмуртии

Якушев и Бречалов вручили орден "За доблестный труд" коллективу завода "Купол"

© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиСекретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд"
Секретарь генсовета партии Единая Россия Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода Купол Орден За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд"
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УФА, 12 июн - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд", сообщает пресс-служба руководства республики.
"Владимир Якушев и Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд". Также секретарь Генсовета познакомился с производством и продукцией завода", - говорится в релизе.
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиСекретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд"
Секретарь генсовета партии Единая Россия Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода Купол Орден За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода "Купол" Орден "За доблестный труд"
В пресс-службе со ссылкой на Якушева сообщают, что добросовестная работа инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих предприятия — это значимый вклад в развитие реального сектора экономики и оборонно-промышленного комплекса России и её Вооруженных сил.
"За последние два года вы добились впечатляющих результатов, кратно увеличив выпуск различных видов продукции. Но "Купол" — это не только оборона, но и широкий спектр гражданской наукоёмкой продукции: от климатической техники до оборудования для АЭС. Всё это — яркий пример импортозамещения и диверсификации производства. Отмечу, что здесь делается всё необходимое для того, чтобы на предприятие приходили передовые технологии и долгосрочные прямые инвестиции. А для людей создаются комфортные условия труда и решаются вопросы социальной защиты", — цитирует пресс-служба Якушева.
Он поблагодарил сотрудников "Купола" за преданность делу и выразил уверенность, что завод и впредь будет символом мощи российской оборонной промышленности.
Секретарь Удмуртского отделения "Единой России", глава региона Александр Бречалов подчеркнул, что в зоне СВО "Торы", производимые заводом, перехватили уже сотни средств воздушного нападения, в том числе и БПЛА, баллистические ракеты, сообщает пресс-служба.
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"Это спасенные жизни российских военных и мирных граждан. При этом вы методично продолжаете исполнять поручение нашего президента и наращиваете объёмы продукции гражданского и двойного назначения. В 2017 и 2020 годах "Купол" удостоен благодарности президента России Владимира Владимировича Путина. Это заслуга каждого из вас и, безусловно, вашего руководителя Фанила Газисовича. Сегодня здесь сформированы два первичных отделения партии "Единая Россия". Они победили в конкурсе социально-значимых объектов и уже приступили к благоустройству двора и территории школы", — рассказал он.
Генеральный директор "Купола" Фанил Зиятдинов отметил, что базовой ценностью и основой успехов предприятия является преемственность поколений.
«
"Орден "За доблестный труд" — это награда ветеранов завода, которые создали крепкие традиции ответственной работы на благо России, и молодёжи, готовой их продолжать и развивать. Это также знак качества заводского коллектива, который объединяет 12 тысяч человек и более трёхсот профессий. И, конечно же, это награда Ижевска и Удмуртии — оборонно-промышленной столицы России", — приводятся слова Зиятдинова.
По справке пресс-службы, Ижевский электромеханический завод "Купол" основан 20 июня 1957 года и на протяжении всей истории связан с защитой мирного неба. С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО "Алмаз — Антей". Благодаря созданию собственной научной школы предприятие не только производит, но и разрабатывает технику, системно занимается импортозамещением. За большой вклад в разработку и создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу "Купол" удостоен Благодарностей президента РФ.
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"Орден "За доблестный труд" — первая государственная награда, которую получил коллектив предприятия "Купол". Это также первый подобный орден в контуре Концерна ВКО "Алмаз — Антей",- говорится в сообщении.
Орден "За доблестный труд" был учрежден президентом страны Владимиром Путиным в феврале 2024 года. Коллективы предприятий удостаиваются награды, в том числе, за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России. ИЭМЗ "Купол" стал четвертым заводом в Удмуртии, имеющим такой орден. Ранее награды получили Концерн "Калашников", научно-производственное объединение Ижевские беспилотные системы и Воткинский завод, добавили в пресс-службе.
 
Удмуртская РеспубликаРоссияИжевскВладимир ЯкушевАлександр БречаловЕдиная РоссияВоткинский завод
 
 
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