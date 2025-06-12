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Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов

Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов - РИА Новости, 12.06.2025

Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов

Минобороны России готово обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, Киев не... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:23:00+03:00

2025-06-12T15:23:00+03:00

2025-06-12T15:25:00+03:00

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украина

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны России готово обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, Киев не готов к проведению обменов так же оперативно, заявили в МО РФ."Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня т.г., в ежедневном режиме. К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова", - говорится в сообщении российского ведомства.Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле.

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россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)