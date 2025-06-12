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Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 12.06.2025 (обновлено: 15:25 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/obmen-2022501457.html
Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов
Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов - РИА Новости, 12.06.2025
Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов
Минобороны России готово обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, Киев не... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:23:00+03:00
2025-06-12T15:25:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны России готово обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, Киев не готов к проведению обменов так же оперативно, заявили в МО РФ."Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня т.г., в ежедневном режиме. К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова", - говорится в сообщении российского ведомства.Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны России: Украина не готова к оперативному проведению обменов

МО РФ: украинская сторона не готова к проведению обменов в оперативном режиме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны России готово обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, Киев не готов к проведению обменов так же оперативно, заявили в МО РФ.
"Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня т.г., в ежедневном режиме. К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова", - говорится в сообщении российского ведомства.
Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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