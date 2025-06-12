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Reuters: cтраны G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти - РИА Новости, 12.06.2025
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21:03 12.06.2025 (обновлено: 21:04 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/neft-2022552489.html
Reuters: cтраны G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти
Reuters: cтраны G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти - РИА Новости, 12.06.2025
Reuters: cтраны G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти
Большинство стран "Большой семерки" (G7) намерены снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США, сообщает агентство Reuters со ссылкой... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:03:00+03:00
2025-06-12T21:04:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Большинство стран "Большой семерки" (G7) намерены снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с информацией. "Большинство стран "Большой семерки" готовы действовать в одиночку и снизить предельные цены на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого", - говорится в материале. Согласно данным источников, которых приводит Рейтер, Европейский союз и Великобритания собираются взять на себя инициативу по данному вопросу при поддержке других стран-участниц G7, при этом позиции США и Японии остаются неясными. "Европейские страны намереваются снизить предельные цены на нефть до 45 долларов с 60 долларов за баррель. Поступают позитивные сигналы из Канады, Великобритании и, вероятно, из Японии. Мы будем использовать G7, чтобы попробовать привлечь США", - сказал неназванный источник агентству. Обсуждение снижения предельных цен на российскую нефть состоится на ближайшем саммите G7, который планируется провести в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня, передает агентство Рейтер. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении Еврокомиссии снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
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цены на нефть, сша, великобритания, g7, еврокомиссия, дональд трамп, в мире, энергетика, нефть
Цены на нефть, США, Великобритания, G7, Еврокомиссия, Дональд Трамп, В мире, Энергетика, Нефть
Reuters: cтраны G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти

Reuters: страны G7 готовы снизить потолок цен на нефть РФ без учета решения США

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Большинство стран "Большой семерки" (G7) намерены снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с информацией.
"Большинство стран "Большой семерки" готовы действовать в одиночку и снизить предельные цены на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого", - говорится в материале.
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Согласно данным источников, которых приводит Рейтер, Европейский союз и Великобритания собираются взять на себя инициативу по данному вопросу при поддержке других стран-участниц G7, при этом позиции США и Японии остаются неясными.
"Европейские страны намереваются снизить предельные цены на нефть до 45 долларов с 60 долларов за баррель. Поступают позитивные сигналы из Канады, Великобритании и, вероятно, из Японии. Мы будем использовать G7, чтобы попробовать привлечь США", - сказал неназванный источник агентству.
Обсуждение снижения предельных цен на российскую нефть состоится на ближайшем саммите G7, который планируется провести в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня, передает агентство Рейтер.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении Еврокомиссии снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
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