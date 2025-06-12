https://ria.ru/20250612/nagrazhdenie-2022472691.html

Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России

Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России - РИА Новости, 12.06.2025

Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов государственных премий за служение России. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:53:00+03:00

2025-06-12T12:53:00+03:00

2025-06-12T12:53:00+03:00

россия

владимир путин

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общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов государственных премий за служение России. "Дорогие друзья, каждый из вас - это масштабная, одарённая, уникальная личность. Каждый достиг вершин в своей профессии, в призвании, в реализации таланта и способностей. Но всех вас объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего Отечества. Сердечно поздравляю вас и благодарю за служение России", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, день россии, общество