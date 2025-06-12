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Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России - РИА Новости, 12.06.2025
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12:53 12.06.2025
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Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России
Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России - РИА Новости, 12.06.2025
Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов государственных премий за служение России. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:53:00+03:00
2025-06-12T12:53:00+03:00
россия
владимир путин
день россии
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов государственных премий за служение России. "Дорогие друзья, каждый из вас - это масштабная, одарённая, уникальная личность. Каждый достиг вершин в своей профессии, в призвании, в реализации таланта и способностей. Но всех вас объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего Отечества. Сердечно поздравляю вас и благодарю за служение России", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
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россия, владимир путин, день россии, общество
Россия, Владимир Путин, День России, Общество
Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов госпремий за служение России

Путин поздравил Героев Труда и лауреатов госпремий и поблагодарил за служение РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Герой Труда в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Героев Труда и лауреатов государственных премий за служение России.
"Дорогие друзья, каждый из вас - это масштабная, одарённая, уникальная личность. Каждый достиг вершин в своей профессии, в призвании, в реализации таланта и способностей. Но всех вас объединяет стремление работать с полной отдачей, добиваться пользы для людей и нашего Отечества. Сердечно поздравляю вас и благодарю за служение России", - сказал Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
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