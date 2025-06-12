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Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле - РИА Новости, 12.06.2025
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12:30 12.06.2025 (обновлено: 13:21 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/nagrazhdenie-2022466576.html
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле - РИА Новости, 12.06.2025
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле
Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:30:00+03:00
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россия
владимир путин
владимир мединский
татьяна голикова
российская академия наук
общество
геннадий красников
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова присутствуют на церемонии награждения с участием главы государства Владимира Путина в Кремле. В День России Путин традиционно вручает золотые медали Героям Труда и награждает лауреатов госпремий. Также среди присутствующих первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, министр культуры Ольга Любимова и полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев.
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россия, владимир путин, владимир мединский, татьяна голикова, российская академия наук, общество, геннадий красников
Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Татьяна Голикова, Российская академия наук, Общество, Геннадий Красников
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле

Мединский, Голикова и Красников присутствуют на церемонии награждения в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей Герой Труда в Кремле. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова присутствуют на церемонии награждения с участием главы государства Владимира Путина в Кремле.
В День России Путин традиционно вручает золотые медали Героям Труда и награждает лауреатов госпремий.
Также среди присутствующих первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, министр культуры Ольга Любимова и полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
1 мая, 10:05
 
РоссияВладимир ПутинВладимир МединскийТатьяна ГоликоваРоссийская академия наукОбществоГеннадий Красников
 
 
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