https://ria.ru/20250612/nagrazhdenie-2022466576.html

Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле

Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле - РИА Новости, 12.06.2025

Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле

Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:30:00+03:00

2025-06-12T12:30:00+03:00

2025-06-12T13:21:00+03:00

россия

владимир путин

владимир мединский

татьяна голикова

российская академия наук

общество

геннадий красников

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова присутствуют на церемонии награждения с участием главы государства Владимира Путина в Кремле. В День России Путин традиционно вручает золотые медали Героям Труда и награждает лауреатов госпремий. Также среди присутствующих первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, министр культуры Ольга Любимова и полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев.

https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, владимир мединский, татьяна голикова, российская академия наук, общество, геннадий красников