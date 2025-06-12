https://ria.ru/20250612/nagrazhdenie-2022466576.html
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле - РИА Новости, 12.06.2025
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле
Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:30:00+03:00
2025-06-12T12:30:00+03:00
2025-06-12T13:21:00+03:00
россия
владимир путин
владимир мединский
татьяна голикова
российская академия наук
общество
геннадий красников
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Татьяна Голикова, президент РАН Геннадий Красников, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова присутствуют на церемонии награждения с участием главы государства Владимира Путина в Кремле. В День России Путин традиционно вручает золотые медали Героям Труда и награждает лауреатов госпремий. Также среди присутствующих первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, министр культуры Ольга Любимова и полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владимир мединский, татьяна голикова, российская академия наук, общество, геннадий красников
Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Татьяна Голикова, Российская академия наук, Общество, Геннадий Красников
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на награждении в Кремле
Мединский, Голикова и Красников присутствуют на церемонии награждения в Кремле