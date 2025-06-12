https://ria.ru/20250612/nagrady-2022518538.html
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России - РИА Новости, 12.06.2025
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил награды жителям республики, церемония прошла в День России, который ежегодно отмечается 12 июня. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:41:00+03:00
2025-06-12T16:41:00+03:00
2025-06-12T16:41:00+03:00
карачаево-черкесская республика
россия
усть-джегута
рашид темрезов
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил награды жителям республики, церемония прошла в День России, который ежегодно отмечается 12 июня. Так, звание "Народный учитель РФ" присвоили директору гимназии села Знаменки Сеитбию Каппушеву, "Заслуженный учитель РФ" – учителю математики школы №5 города Усть-Джегуты Халимат Эркеновой, "Заслуженный работник физической культуры РФ" – директору республиканской спортивной школы единоборств "Олимпик" Аслану Бостанову. Еще ряд жителей региона получили за профессиональный труд благодарность от президента России. "Высшей государственной наградой республики – орденом “За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой” отметил многолетний плодотворный труд Казима Карабашева, который более 60 лет посвятил сельскому хозяйству. Также присвоил почетные звания жителям региона, каждый из которых в своей профессиональной сфере своим созидательным трудом пишет историю родного края и вносит вклад в будущее всей России", – написал Темрезов в своем телеграм-канале. Помимо этого, глава региона вручил паспорта юным жителям Карачаево-Черкесии из всех городов и районов республики. "Несмотря на свой юный возраст, они знают, что быть гражданином России – это не только большая честь, но и большая ответственность за настоящее и будущее страны", – отметил Темрезов.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, усть-джегута, рашид темрезов, день россии
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Усть-Джегута, Рашид Темрезов, День России
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России
Темрезов наградил жителей Карачаево-Черкесии на церемонии в День России
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил награды жителям республики, церемония прошла в День России, который ежегодно отмечается 12 июня.
Так, звание "Народный учитель РФ" присвоили директору гимназии села Знаменки Сеитбию Каппушеву, "Заслуженный учитель РФ" – учителю математики школы №5 города Усть-Джегуты Халимат Эркеновой, "Заслуженный работник физической культуры РФ" – директору республиканской спортивной школы единоборств "Олимпик" Аслану Бостанову. Еще ряд жителей региона получили за профессиональный труд благодарность от президента России.
"Высшей государственной наградой республики – орденом “За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой” отметил многолетний плодотворный труд Казима Карабашева, который более 60 лет посвятил сельскому хозяйству. Также присвоил почетные звания жителям региона, каждый из которых в своей профессиональной сфере своим созидательным трудом пишет историю родного края и вносит вклад в будущее всей России", – написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Помимо этого, глава региона вручил паспорта юным жителям Карачаево-Черкесии из всех городов и районов республики.
"Несмотря на свой юный возраст, они знают, что быть гражданином России – это не только большая честь, но и большая ответственность за настоящее и будущее страны", – отметил Темрезов.