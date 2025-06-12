https://ria.ru/20250612/nagrady-2022518538.html

Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России

Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России - РИА Новости, 12.06.2025

Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил награды жителям республики, церемония прошла в День России, который ежегодно отмечается 12 июня. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:41:00+03:00

2025-06-12T16:41:00+03:00

2025-06-12T16:41:00+03:00

карачаево-черкесская республика

россия

усть-джегута

рашид темрезов

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил награды жителям республики, церемония прошла в День России, который ежегодно отмечается 12 июня. Так, звание "Народный учитель РФ" присвоили директору гимназии села Знаменки Сеитбию Каппушеву, "Заслуженный учитель РФ" – учителю математики школы №5 города Усть-Джегуты Халимат Эркеновой, "Заслуженный работник физической культуры РФ" – директору республиканской спортивной школы единоборств "Олимпик" Аслану Бостанову. Еще ряд жителей региона получили за профессиональный труд благодарность от президента России. "Высшей государственной наградой республики – орденом “За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой” отметил многолетний плодотворный труд Казима Карабашева, который более 60 лет посвятил сельскому хозяйству. Также присвоил почетные звания жителям региона, каждый из которых в своей профессиональной сфере своим созидательным трудом пишет историю родного края и вносит вклад в будущее всей России", – написал Темрезов в своем телеграм-канале. Помимо этого, глава региона вручил паспорта юным жителям Карачаево-Черкесии из всех городов и районов республики. "Несмотря на свой юный возраст, они знают, что быть гражданином России – это не только большая честь, но и большая ответственность за настоящее и будущее страны", – отметил Темрезов.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

россия

усть-джегута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, усть-джегута, рашид темрезов, день россии