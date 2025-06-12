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Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России - РИА Новости, 12.06.2025
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:41 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/nagrady-2022518538.html
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России - РИА Новости, 12.06.2025
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил награды жителям республики, церемония прошла в День России, который ежегодно отмечается 12 июня. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:41:00+03:00
2025-06-12T16:41:00+03:00
карачаево-черкесская республика
россия
усть-джегута
рашид темрезов
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил награды жителям республики, церемония прошла в День России, который ежегодно отмечается 12 июня. Так, звание "Народный учитель РФ" присвоили директору гимназии села Знаменки Сеитбию Каппушеву, "Заслуженный учитель РФ" – учителю математики школы №5 города Усть-Джегуты Халимат Эркеновой, "Заслуженный работник физической культуры РФ" – директору республиканской спортивной школы единоборств "Олимпик" Аслану Бостанову. Еще ряд жителей региона получили за профессиональный труд благодарность от президента России. "Высшей государственной наградой республики – орденом “За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой” отметил многолетний плодотворный труд Казима Карабашева, который более 60 лет посвятил сельскому хозяйству. Также присвоил почетные звания жителям региона, каждый из которых в своей профессиональной сфере своим созидательным трудом пишет историю родного края и вносит вклад в будущее всей России", – написал Темрезов в своем телеграм-канале. Помимо этого, глава региона вручил паспорта юным жителям Карачаево-Черкесии из всех городов и районов республики. "Несмотря на свой юный возраст, они знают, что быть гражданином России – это не только большая честь, но и большая ответственность за настоящее и будущее страны", – отметил Темрезов.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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россия, усть-джегута, рашид темрезов, день россии
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Усть-Джегута, Рашид Темрезов, День России
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России

Темрезов наградил жителей Карачаево-Черкесии на церемонии в День России

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил награды жителям республики, церемония прошла в День России, который ежегодно отмечается 12 июня.
Так, звание "Народный учитель РФ" присвоили директору гимназии села Знаменки Сеитбию Каппушеву, "Заслуженный учитель РФ" – учителю математики школы №5 города Усть-Джегуты Халимат Эркеновой, "Заслуженный работник физической культуры РФ" – директору республиканской спортивной школы единоборств "Олимпик" Аслану Бостанову. Еще ряд жителей региона получили за профессиональный труд благодарность от президента России.
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"Высшей государственной наградой республики – орденом “За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой” отметил многолетний плодотворный труд Казима Карабашева, который более 60 лет посвятил сельскому хозяйству. Также присвоил почетные звания жителям региона, каждый из которых в своей профессиональной сфере своим созидательным трудом пишет историю родного края и вносит вклад в будущее всей России", – написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Помимо этого, глава региона вручил паспорта юным жителям Карачаево-Черкесии из всех городов и районов республики.
"Несмотря на свой юный возраст, они знают, что быть гражданином России – это не только большая честь, но и большая ответственность за настоящее и будущее страны", – отметил Темрезов.
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