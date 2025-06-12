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Народный фронт ко Дню России передал бойцам СВО 300 мотоциклов
Народный фронт ко Дню России передал бойцам СВО 300 мотоциклов - РИА Новости, 12.06.2025
Народный фронт ко Дню России передал бойцам СВО 300 мотоциклов
Народный фронт передал военнослужащим в зоне спецоперации 300 мотоциклов в преддверии Дня России, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:37:00+03:00
2025-06-12T19:37:00+03:00
2025-06-12T19:37:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Народный фронт передал военнослужащим в зоне спецоперации 300 мотоциклов в преддверии Дня России, сообщили в пресс-службе организации. "Хочется поздравить всех с Днём России – и прежде всего наших бойцов, наших героев, которые продолжают выполнять свою боевую работу. Ко Дню России Народный фронт собрал средства на 300 мотоциклов, которые уже направляются в части. Это стало возможно благодаря тысячам людей по всей стране. Спасибо всем, кто поддерживает фронт. Прошу не останавливаться – ваша помощь приближает победу", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова. В свою очередь военнослужащий с позывным "Муха" поблагодарил всех, кто помогает и жертвует средства. Боец подчеркнул, что это, а также написанные детьми письма на фронт, поднимают боевой дух участников СВО.
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россия
Народный фронт ко Дню России передал бойцам СВО 300 мотоциклов
Народный фронт ко Дню России передал бойцам спецоперации 300 мотоциклов
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Народный фронт передал военнослужащим в зоне спецоперации 300 мотоциклов в преддверии Дня России, сообщили в пресс-службе организации.
"Хочется поздравить всех с Днём России – и прежде всего наших бойцов, наших героев, которые продолжают выполнять свою боевую работу. Ко Дню России Народный фронт собрал средства на 300 мотоциклов, которые уже направляются в части. Это стало возможно благодаря тысячам людей по всей стране. Спасибо всем, кто поддерживает фронт. Прошу не останавливаться – ваша помощь приближает победу", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
В свою очередь военнослужащий с позывным "Муха" поблагодарил всех, кто помогает и жертвует средства. Боец подчеркнул, что это, а также написанные детьми письма на фронт, поднимают боевой дух участников СВО.