https://ria.ru/20250612/moskva-2023119612.html

В Москве отремонтировали более 150 домов с замковыми камнями

В Москве отремонтировали более 150 домов с замковыми камнями - РИА Новости, 16.06.2025

В Москве отремонтировали более 150 домов с замковыми камнями

Более 150 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-12T12:33:00+03:00

2025-06-12T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более 150 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 150 домов с замковыми камнями. Эти архитектурные элементы выполняют как конструктивную, так и декоративную функцию. Они представляют собой клинообразные или пирамидальные камни, венчающие оконные, дверные или арочные проемы. В столице их можно увидеть на разных зданиях", - говорится в сообщении. Одним из таких домов стало жилое здание по адресу: Лялин переулок, дом 14, строение 2, капитально отремонтированное в 2024 году, в котором привели в порядок фасад, подвал, крышу и заменили инженерные системы. Также отремонтировали здание, украшенное замковыми камнями, по адресу: улица Покровка, дом 34, где специалисты выполнили комплекс работ, включающий капитальный ремонт фасада, крыши, подъезда и подвального помещения, а особое внимание уделили обновлению декоративных элементов.

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