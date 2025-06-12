https://ria.ru/20250612/moskva-2022400328.html
В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам
В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам - РИА Новости, 12.06.2025
В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам
Профилактический рейд по самокатчикам и велосипедистам пройдет с 12 по 15 июня в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:13:00+03:00
2025-06-12T01:13:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Профилактический рейд по самокатчикам и велосипедистам пройдет с 12 по 15 июня в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "С 12 по 15 июня в Москве пройдет профилактическое мероприятие "СИМ, Велосипедист", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, сотрудники ГАИ проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. Особое внимание будет уделено вопросам передвижения детей на самокатах и других СИМ. Цель рейда - профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД велосипедистами и другими водителями средств индивидуальной мобильности.
https://ria.ru/20250516/moskva-2017252432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гибдд мвд рф
Общество, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам
В Москве стартовал четырехдневный рейд по самокатчикам и велосипедистам