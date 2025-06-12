https://ria.ru/20250612/moskva-2022400171.html

Овчинский: в ЮАО в рамках КРТ возведут здания для коммунальных служб

Овчинский: в ЮАО в рамках КРТ возведут здания для коммунальных служб - РИА Новости, 12.06.2025

Овчинский: в ЮАО в рамках КРТ возведут здания для коммунальных служб

В Южном административном округе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны в Донском районе,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:10:00+03:00

2025-06-12T09:10:00+03:00

2025-06-12T09:10:00+03:00

москва

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В Южном административном округе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны в Донском районе, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Работы будут вестись на месте промзоны "Донские улицы", недалеко от Третьего транспортного кольца. Площадь участка под редевелопмент составляет 15,28 гектаров."На участке построят объекты для размещения организаций, предоставляющих коммунальные услуги, а также создадут качественную инфраструктуру для жизнеобеспечения новых зданий. Общая площадь недвижимости составит 8,4 тысячи квадратных метров. В частности, здесь возведут новое здание базы районного автодорожного предприятия площадью четыре тысячи квадратных метров. Почти такой же площадью будет административное здание", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Кроме того, на участке появится современный тепловой пункт на 270 "квадратов" и очистные сооружения на 170 "квадратов". Строительство будет длится пять лет, после чего объекты отдадут городу, добавил министр.Сейчас в Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуется 302 проекта КРТ на 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250611/moskva-2022127100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы