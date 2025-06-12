Овчинский: в ЮАО в рамках КРТ возведут здания для коммунальных служб
Овчинский: в Донском районе в рамках КРТ реорганизуют территорию бывшей промзоны
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В Южном административном округе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны в Донском районе, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Работы будут вестись на месте промзоны "Донские улицы", недалеко от Третьего транспортного кольца. Площадь участка под редевелопмент составляет 15,28 гектаров.
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"На участке построят объекты для размещения организаций, предоставляющих коммунальные услуги, а также создадут качественную инфраструктуру для жизнеобеспечения новых зданий. Общая площадь недвижимости составит 8,4 тысячи квадратных метров. В частности, здесь возведут новое здание базы районного автодорожного предприятия площадью четыре тысячи квадратных метров. Почти такой же площадью будет административное здание", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Кроме того, на участке появится современный тепловой пункт на 270 "квадратов" и очистные сооружения на 170 "квадратов". Строительство будет длится пять лет, после чего объекты отдадут городу, добавил министр.
Сейчас в Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуется 302 проекта КРТ на 4,2 тысячи гектаров.