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Офисы появятся в центре, построенном по программе создания МПТ в Москве - РИА Новости, 12.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/moskva-2022279845.html
Офисы появятся в центре, построенном по программе создания МПТ в Москве
Офисы появятся в центре, построенном по программе создания МПТ в Москве - РИА Новости, 12.06.2025
Офисы появятся в центре, построенном по программе создания МПТ в Москве
Торговые и фармкомпании, образовательные, юридические и консалтинговые агентства откроют офисы в новом бизнес-центре на северо-востоке Москвы, он построен по... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:00:00+03:00
2025-06-12T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
экономика
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Торговые и фармкомпании, образовательные, юридические и консалтинговые агентства откроют офисы в новом бизнес-центре на северо-востоке Москвы, он построен по программе стимулирования мест приложения труда, сообщил министр правительства города, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов."Бизнес-центр в районе Ростокино — один из примеров того, как инициатива по созданию мест приложения труда помогает формировать современные городские пространства. Инвесторы не просто строят здания — они участвуют в развитии города, создают рабочие места, формируют комфортную и сбалансированную городскую среду. Благодаря таким проектам Москва меняет свой облик, становясь удобнее для жизни, работы и развития бизнеса", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он отметил, что центр обеспечит свыше 4,5 тысячи рабочих мест, при этом более 1 тысячи будут созданы благодаря поддержке столицы. Там появится около 280 новых офисов.Бизнес-центр находится на улице Вильгельма Пика недалеко от станции метро "Ботанический сад" и входит в состав одноименного многофункционального торгово-офисного комплекса. Общая площадь объекта – свыше 64 тысяч квадратных метров, из них 29,5 тысячи – непосредственно офисных пространств.Программа стимулирования создания мест приложения труда работает с 2020 года, она охватила практически все столичные районы. Инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них – новые предприятия, офисные и торговые центры, учреждения культуры, спорта и образования.Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей. Это позволит создать более 310 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20250611/moskva-2022203981.html
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москва, анатолий гарбузов, экономика, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Экономика, Поддержка бизнеса
Офисы появятся в центре, построенном по программе создания МПТ в Москве

В бизнес-центре, построенном в Москве по программе создания МПТ, откроют офисы

© Фото : пресс-служба ДИППБотаника офисы
Ботаника офисы - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Ботаника офисы
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Торговые и фармкомпании, образовательные, юридические и консалтинговые агентства откроют офисы в новом бизнес-центре на северо-востоке Москвы, он построен по программе стимулирования мест приложения труда, сообщил министр правительства города, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
"Бизнес-центр в районе Ростокино — один из примеров того, как инициатива по созданию мест приложения труда помогает формировать современные городские пространства. Инвесторы не просто строят здания — они участвуют в развитии города, создают рабочие места, формируют комфортную и сбалансированную городскую среду. Благодаря таким проектам Москва меняет свой облик, становясь удобнее для жизни, работы и развития бизнеса", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
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Он отметил, что центр обеспечит свыше 4,5 тысячи рабочих мест, при этом более 1 тысячи будут созданы благодаря поддержке столицы. Там появится около 280 новых офисов.
Бизнес-центр находится на улице Вильгельма Пика недалеко от станции метро "Ботанический сад" и входит в состав одноименного многофункционального торгово-офисного комплекса. Общая площадь объекта – свыше 64 тысяч квадратных метров, из них 29,5 тысячи – непосредственно офисных пространств.
Программа стимулирования создания мест приложения труда работает с 2020 года, она охватила практически все столичные районы. Инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них – новые предприятия, офисные и торговые центры, учреждения культуры, спорта и образования.
Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей. Это позволит создать более 310 тысяч рабочих мест.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовЭкономикаПоддержка бизнеса
 
 
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