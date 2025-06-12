https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022494761.html
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей - РИА Новости, 12.06.2025
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей
Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетил удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:56:00+03:00
2025-06-12T14:56:00+03:00
2025-06-12T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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курская область
татьяна москалькова
красный крест
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетил удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что 34 жителей Курской области все еще удерживаются Украиной. "У нас были сведения, что Красный Крест не пускали какое-то время, и сейчас мы настаиваем на том, чтобы Красный Крест посещал наших курских граждан, и чтобы они были переданы", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, курская область, татьяна москалькова, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей
Москалькова: РФ настаивает на посещении МККК удерживаемых Киевом курских жителей