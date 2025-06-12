https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022494761.html

Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей

Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей - РИА Новости, 12.06.2025

Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей

Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетил удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:56:00+03:00

2025-06-12T14:56:00+03:00

2025-06-12T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

татьяна москалькова

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетил удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что 34 жителей Курской области все еще удерживаются Украиной. "У нас были сведения, что Красный Крест не пускали какое-то время, и сейчас мы настаиваем на том, чтобы Красный Крест посещал наших курских граждан, и чтобы они были переданы", - сказала Москалькова журналистам.

https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, курская область, татьяна москалькова, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), в мире