Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022494761.html
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей - РИА Новости, 12.06.2025
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей
Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетил удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:56:00+03:00
2025-06-12T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетил удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что 34 жителей Курской области все еще удерживаются Украиной. "У нас были сведения, что Красный Крест не пускали какое-то время, и сейчас мы настаиваем на том, чтобы Красный Крест посещал наших курских граждан, и чтобы они были переданы", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_58a812cbb3bd9b3d99fc831e59386e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, курская область, татьяна москалькова, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире
Москалькова призвала МККК посетить удерживаемых Украиной курских жителей

Москалькова: РФ настаивает на посещении МККК удерживаемых Киевом курских жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетил удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она сообщила, что 34 жителей Курской области все еще удерживаются Украиной.
"У нас были сведения, что Красный Крест не пускали какое-то время, и сейчас мы настаиваем на том, чтобы Красный Крест посещал наших курских граждан, и чтобы они были переданы", - сказала Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьТатьяна МоскальковаКрасный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала