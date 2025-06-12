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Уникальное стекольное производство открыли в Мордовии
Уникальное стекольное производство открыли в Мордовии - РИА Новости, 12.06.2025
Уникальное стекольное производство открыли в Мордовии
Завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании "Гласс Декор" в Рузаевке (Мордовия), сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:44:00+03:00
2025-06-12T19:44:00+03:00
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республика мордовия
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артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании "Гласс Декор" в Рузаевке (Мордовия), сообщает пресс-служба главы республики. Рузаевская стекольная компания с 2020 года – резидент ТОСЭР "Рузаевка". В создание нового производства вложено 3,5 миллиарда рублей. "Приятно, что в День России и в День Рузаевки мы открываем новое производство с большим объемом инвестиций. Здесь создано более 350 новых рабочих мест. Самое главное – производство инновационное. Мы с вами должны смело идти вперед, несмотря ни на что", - заявил глава Мордовии Артем Здунов на открытии производства. Генеральный директор ООО "Гласс Декор" Владимир Арутюнов отметил, что это первый новый стекольный завод, созданный в России с нуля за последние 20 лет. "Мы построили завод за три года в условиях настоящего санкционного давления. Здесь не обошлось без помощи руководства Мордовии - мы получили около 2 миллиардов кредитов в рамках мер поддержки. Плюс к этому инвестировали свои средства. Это действительно масштабная инвестиция, это действительно масштабное промышленное предприятие. Новое производство будет подспорьем действующему заводу. И это не последний наш проект в Мордовии", - приводятся в сообщении слова Арутюнова. Завод будет плавить в сутки 200 тонн стекла и выпускать приблизительно 150 миллионов бутылок в год. На первом этапе предприятие планирует выпускать эксклюзивную бесцветную стеклянную тару, в дальнейшем приступит к декорации стеклоизделий. "Это единственный в России стекольный завод, производящий импортозамещающую стеклянную продукцию при оптимальном соотношении качества, веса, прочности и стоимости", - подчеркивается в сообщении. В ходе торжественного открытия производства была запущена печь, а уже через три недели здесь будет получено первое стекло.
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россия, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании "Гласс Декор" в Рузаевке (Мордовия), сообщает пресс-служба главы республики.
Рузаевская стекольная компания с 2020 года – резидент ТОСЭР "Рузаевка". В создание нового производства вложено 3,5 миллиарда рублей.
"Приятно, что в День России и в День Рузаевки мы открываем новое производство с большим объемом инвестиций. Здесь создано более 350 новых рабочих мест. Самое главное – производство инновационное. Мы с вами должны смело идти вперед, несмотря ни на что", - заявил глава Мордовии Артем Здунов на открытии производства.
Генеральный директор ООО "Гласс Декор" Владимир Арутюнов отметил, что это первый новый стекольный завод, созданный в России с нуля за последние 20 лет.
"Мы построили завод за три года в условиях настоящего санкционного давления. Здесь не обошлось без помощи руководства Мордовии - мы получили около 2 миллиардов кредитов в рамках мер поддержки. Плюс к этому инвестировали свои средства. Это действительно масштабная инвестиция, это действительно масштабное промышленное предприятие. Новое производство будет подспорьем действующему заводу. И это не последний наш проект в Мордовии", - приводятся в сообщении слова Арутюнова.
Завод будет плавить в сутки 200 тонн стекла и выпускать приблизительно 150 миллионов бутылок в год. На первом этапе предприятие планирует выпускать эксклюзивную бесцветную стеклянную тару, в дальнейшем приступит к декорации стеклоизделий.
"Это единственный в России стекольный завод, производящий импортозамещающую стеклянную продукцию при оптимальном соотношении качества, веса, прочности и стоимости", - подчеркивается в сообщении.
В ходе торжественного открытия производства была запущена печь, а уже через три недели здесь будет получено первое стекло.