Рейтинг@Mail.ru
Уникальное стекольное производство открыли в Мордовии - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
19:44 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/mordoviya-2022541413.html
Уникальное стекольное производство открыли в Мордовии
Уникальное стекольное производство открыли в Мордовии - РИА Новости, 12.06.2025
Уникальное стекольное производство открыли в Мордовии
Завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании "Гласс Декор" в Рузаевке (Мордовия), сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:44:00+03:00
2025-06-12T19:44:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022540835_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_66d7855ac976dcad8bbcaaa4645934db.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании "Гласс Декор" в Рузаевке (Мордовия), сообщает пресс-служба главы республики. Рузаевская стекольная компания с 2020 года – резидент ТОСЭР "Рузаевка". В создание нового производства вложено 3,5 миллиарда рублей. "Приятно, что в День России и в День Рузаевки мы открываем новое производство с большим объемом инвестиций. Здесь создано более 350 новых рабочих мест. Самое главное – производство инновационное. Мы с вами должны смело идти вперед, несмотря ни на что", - заявил глава Мордовии Артем Здунов на открытии производства. Генеральный директор ООО "Гласс Декор" Владимир Арутюнов отметил, что это первый новый стекольный завод, созданный в России с нуля за последние 20 лет. "Мы построили завод за три года в условиях настоящего санкционного давления. Здесь не обошлось без помощи руководства Мордовии - мы получили около 2 миллиардов кредитов в рамках мер поддержки. Плюс к этому инвестировали свои средства. Это действительно масштабная инвестиция, это действительно масштабное промышленное предприятие. Новое производство будет подспорьем действующему заводу. И это не последний наш проект в Мордовии", - приводятся в сообщении слова Арутюнова. Завод будет плавить в сутки 200 тонн стекла и выпускать приблизительно 150 миллионов бутылок в год. На первом этапе предприятие планирует выпускать эксклюзивную бесцветную стеклянную тару, в дальнейшем приступит к декорации стеклоизделий. "Это единственный в России стекольный завод, производящий импортозамещающую стеклянную продукцию при оптимальном соотношении качества, веса, прочности и стоимости", - подчеркивается в сообщении. В ходе торжественного открытия производства была запущена печь, а уже через три недели здесь будет получено первое стекло.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022540835_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cb84b32d3a2db11136c97db31dc3c318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия

Уникальное стекольное производство открыли в Мордовии

© Фото : Здунов здесь/TelegramЗавод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании "Гласс Декор" в Рузаевке, Мордовия
Завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании Гласс Декор в Рузаевке, Мордовия - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Здунов здесь/Telegram
Завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании "Гласс Декор" в Рузаевке, Мордовия
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Завод по производству стеклянной тары для пищевой промышленности открыли на площадке компании "Гласс Декор" в Рузаевке (Мордовия), сообщает пресс-служба главы республики.
Рузаевская стекольная компания с 2020 года – резидент ТОСЭР "Рузаевка". В создание нового производства вложено 3,5 миллиарда рублей.
"Приятно, что в День России и в День Рузаевки мы открываем новое производство с большим объемом инвестиций. Здесь создано более 350 новых рабочих мест. Самое главное – производство инновационное. Мы с вами должны смело идти вперед, несмотря ни на что", - заявил глава Мордовии Артем Здунов на открытии производства.
Генеральный директор ООО "Гласс Декор" Владимир Арутюнов отметил, что это первый новый стекольный завод, созданный в России с нуля за последние 20 лет.
"Мы построили завод за три года в условиях настоящего санкционного давления. Здесь не обошлось без помощи руководства Мордовии - мы получили около 2 миллиардов кредитов в рамках мер поддержки. Плюс к этому инвестировали свои средства. Это действительно масштабная инвестиция, это действительно масштабное промышленное предприятие. Новое производство будет подспорьем действующему заводу. И это не последний наш проект в Мордовии", - приводятся в сообщении слова Арутюнова.
Завод будет плавить в сутки 200 тонн стекла и выпускать приблизительно 150 миллионов бутылок в год. На первом этапе предприятие планирует выпускать эксклюзивную бесцветную стеклянную тару, в дальнейшем приступит к декорации стеклоизделий.
"Это единственный в России стекольный завод, производящий импортозамещающую стеклянную продукцию при оптимальном соотношении качества, веса, прочности и стоимости", - подчеркивается в сообщении.
В ходе торжественного открытия производства была запущена печь, а уже через три недели здесь будет получено первое стекло.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала