https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022556396.html

Молдавия находится под внешним управлением ЕС, заявила экс-глава Гагаузии

Молдавия находится под внешним управлением ЕС, заявила экс-глава Гагаузии - РИА Новости, 12.06.2025

Молдавия находится под внешним управлением ЕС, заявила экс-глава Гагаузии

Молдавия на сегодняшний день находится под управлением МВФ и Брюсселя, поскольку власть служит внешним интересам, заявила экс-глава Гагаузии, лидер... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T22:10:00+03:00

2025-06-12T22:10:00+03:00

2025-06-12T22:10:00+03:00

в мире

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день находится под управлением МВФ и Брюсселя, поскольку власть служит внешним интересам, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. "Сегодня Молдавией руководят МВФ, Брюссель, Сорос — кто угодно, только не молдавский народ. Это захваченное государство — когда власть служит не народу, а внешним интересам. 28 сентября партия "Действие и солидарность" должна уйти — вместе с нищетой, ложью и предательством", - заявила Влах в видеоролик, размещенном на ее странице в соцсети Facebook*. По ее словам, руководство страны разрушает образование и отправляет своих детей учиться в Европу, разоряя местных фермеров и заполняя полки магазинов украинской продукцией. "Они выгоняют наших профессионалов и назначают иностранцев на важные должности. Пора называть вещи своими именами. Молдавия — захваченное государство. Суды, полиция и спецслужбы служат не народу, а правящей партии. Министры и депутаты живут в роскоши, а простые люди выживают", - отметила Влах. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html

https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html

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в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, евгения гуцул, мвф, евросоюз