https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022556396.html
Молдавия находится под внешним управлением ЕС, заявила экс-глава Гагаузии
Молдавия находится под внешним управлением ЕС, заявила экс-глава Гагаузии - РИА Новости, 12.06.2025
Молдавия находится под внешним управлением ЕС, заявила экс-глава Гагаузии
Молдавия на сегодняшний день находится под управлением МВФ и Брюсселя, поскольку власть служит внешним интересам, заявила экс-глава Гагаузии, лидер... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T22:10:00+03:00
2025-06-12T22:10:00+03:00
2025-06-12T22:10:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день находится под управлением МВФ и Брюсселя, поскольку власть служит внешним интересам, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. "Сегодня Молдавией руководят МВФ, Брюссель, Сорос — кто угодно, только не молдавский народ. Это захваченное государство — когда власть служит не народу, а внешним интересам. 28 сентября партия "Действие и солидарность" должна уйти — вместе с нищетой, ложью и предательством", - заявила Влах в видеоролик, размещенном на ее странице в соцсети Facebook*. По ее словам, руководство страны разрушает образование и отправляет своих детей учиться в Европу, разоряя местных фермеров и заполняя полки магазинов украинской продукцией. "Они выгоняют наших профессионалов и назначают иностранцев на важные должности. Пора называть вещи своими именами. Молдавия — захваченное государство. Суды, полиция и спецслужбы служат не народу, а правящей партии. Министры и депутаты живут в роскоши, а простые люди выживают", - отметила Влах. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, евгения гуцул, мвф, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Евгения Гуцул, МВФ, Евросоюз
Молдавия находится под внешним управлением ЕС, заявила экс-глава Гагаузии
Влах заявила, что Молдавия находится под внешним управлением МВФ и Брюсселя
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день находится под управлением МВФ и Брюсселя, поскольку власть служит внешним интересам, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Сегодня Молдавией
руководят МВФ, Брюссель
, Сорос — кто угодно, только не молдавский народ. Это захваченное государство — когда власть служит не народу, а внешним интересам. 28 сентября партия "Действие и солидарность" должна уйти — вместе с нищетой, ложью и предательством", - заявила Влах
в видеоролик, размещенном на ее странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, руководство страны разрушает образование и отправляет своих детей учиться в Европу
, разоряя местных фермеров и заполняя полки магазинов украинской продукцией.
"Они выгоняют наших профессионалов и назначают иностранцев на важные должности. Пора называть вещи своими именами. Молдавия — захваченное государство. Суды, полиция и спецслужбы служат не народу, а правящей партии. Министры и депутаты живут в роскоши, а простые люди выживают", - отметила Влах.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.