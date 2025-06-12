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Историю в Молдавии превратили в инструмент, заявила экс-министр образования - РИА Новости, 12.06.2025
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21:56 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022555862.html
Историю в Молдавии превратили в инструмент, заявила экс-министр образования
Историю в Молдавии превратили в инструмент, заявила экс-министр образования - РИА Новости, 12.06.2025
Историю в Молдавии превратили в инструмент, заявила экс-министр образования
История в Молдавии перестала быть школьным предметом, превратившись в политический инструмент, используемый для партийных интересов, заявил бывший министр... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:56:00+03:00
2025-06-12T21:56:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. История в Молдавии перестала быть школьным предметом, превратившись в политический инструмент, используемый для партийных интересов, заявил бывший министр образования республики Корнелиу Попович. "За десятилетия мы превратили историю из образовательной дисциплины в политический инструмент. Вместо того чтобы извлекать уроки из прошлого, мы используем его для оправдания настоящего и обслуживания идеологических партийных интересов", - заявил Попович журналистам. По его словам, история превратилась в товар, который "хорошо продается на политической и геополитической сцене". При этом качество образования отошло на второй план, отметил бывший министр. "История не должна быть ни товаром, ни слугой власти, ни идеологическим стражем, ни инструментом пропаганды. Когда мы не понимаем ее уроков, мы рискуем 30 лет крутиться по кругу, всегда возвращаясь к одной и той же точке", - подчеркнул Попович. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун заявлял, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250611/moldavija-2022366959.html
https://ria.ru/20250612/traktovka-2022474617.html
https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html
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в мире, молдавия, майя санду, история, политика
В мире, Молдавия, Майя Санду, история, Политика
Историю в Молдавии превратили в инструмент, заявила экс-министр образования

Экс-министр образования Попович: история в Молдавии стала инструментом политики

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. История в Молдавии перестала быть школьным предметом, превратившись в политический инструмент, используемый для партийных интересов, заявил бывший министр образования республики Корнелиу Попович.
"За десятилетия мы превратили историю из образовательной дисциплины в политический инструмент. Вместо того чтобы извлекать уроки из прошлого, мы используем его для оправдания настоящего и обслуживания идеологических партийных интересов", - заявил Попович журналистам.
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По его словам, история превратилась в товар, который "хорошо продается на политической и геополитической сцене". При этом качество образования отошло на второй план, отметил бывший министр.
"История не должна быть ни товаром, ни слугой власти, ни идеологическим стражем, ни инструментом пропаганды. Когда мы не понимаем ее уроков, мы рискуем 30 лет крутиться по кругу, всегда возвращаясь к одной и той же точке", - подчеркнул Попович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун заявлял, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
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За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 02:47
 
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