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Лидер блока "Победа" обвинил Санду в нарушении Конституции Молдавии - РИА Новости, 12.06.2025
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23:32 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/moldavija-2022560282.html
Лидер блока "Победа" обвинил Санду в нарушении Конституции Молдавии
Лидер блока "Победа" обвинил Санду в нарушении Конституции Молдавии - РИА Новости, 12.06.2025
Лидер блока "Победа" обвинил Санду в нарушении Конституции Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду нарушает конституцию и принцип разделения властей, получая дополнительные полномочия в области безопасности, заявил лидер... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T23:32:00+03:00
2025-06-12T23:32:00+03:00
в мире
молдавия
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гагаузия
майя санду
илан шор
евгения гуцул
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушает конституцию и принцип разделения властей, получая дополнительные полномочия в области безопасности, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. Санду в мае выразила мнение, что главе государства нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые решения ВСБ превратятся из консультативных в обязательные. Проект был в четверг одобрен парламентом в первом чтении. "Санду плюет на принцип разделения властей и нарушает Конституцию. Сама себе выписала беспрецедентные полномочия. Готовит подушку безопасности — ведь на носу выборы", - написал Шор. По его словам, подобная ситуация может говорить о том, что "без махинаций партия "Действие и солидарность" не победит" на парламентских выборах, поэтому руководство страны готово использовать любые инструменты, чтобы удержаться у власти. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250612/moldavija-2022553881.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Илан Шор, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Лидер блока "Победа" обвинил Санду в нарушении Конституции Молдавии

Шор: президент Молдавии Санду игнорирует принцип разделений властей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушает конституцию и принцип разделения властей, получая дополнительные полномочия в области безопасности, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
Санду в мае выразила мнение, что главе государства нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые решения ВСБ превратятся из консультативных в обязательные. Проект был в четверг одобрен парламентом в первом чтении.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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"Санду плюет на принцип разделения властей и нарушает Конституцию. Сама себе выписала беспрецедентные полномочия. Готовит подушку безопасности — ведь на носу выборы", - написал Шор.
По его словам, подобная ситуация может говорить о том, что "без махинаций партия "Действие и солидарность" не победит" на парламентских выборах, поэтому руководство страны готово использовать любые инструменты, чтобы удержаться у власти.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста
11 июня, 11:41
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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