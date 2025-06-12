Лидер блока "Победа" обвинил Санду в нарушении Конституции Молдавии
Шор: президент Молдавии Санду игнорирует принцип разделений властей
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушает конституцию и принцип разделения властей, получая дополнительные полномочия в области безопасности, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
Санду в мае выразила мнение, что главе государства нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые решения ВСБ превратятся из консультативных в обязательные. Проект был в четверг одобрен парламентом в первом чтении.
"Санду плюет на принцип разделения властей и нарушает Конституцию. Сама себе выписала беспрецедентные полномочия. Готовит подушку безопасности — ведь на носу выборы", - написал Шор.
По его словам, подобная ситуация может говорить о том, что "без махинаций партия "Действие и солидарность" не победит" на парламентских выборах, поэтому руководство страны готово использовать любые инструменты, чтобы удержаться у власти.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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