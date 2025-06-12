https://ria.ru/20250612/moldavija-2022553881.html

Молдавии навязывают культ личности Санду, заявил депутат

Молдавии навязывают культ личности Санду, заявил депутат - РИА Новости, 12.06.2025

Молдавии навязывают культ личности Санду, заявил депутат

Новый закон о государственной безопасности позволяет сконцентрировать значительную часть власти в руках президента Молдавии Майи Санду, в стране фактически... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T21:31:00+03:00

2025-06-12T21:31:00+03:00

2025-06-12T21:31:00+03:00

в мире

молдавия

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Новый закон о государственной безопасности позволяет сконцентрировать значительную часть власти в руках президента Молдавии Майи Санду, в стране фактически вводится диктатура и насаждается культ личности, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Санду в мае выразила мнение, что главе государства нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые решения ВСБ превратятся из консультативных в обязательные. Проект был в четверг одобрен парламентом в первом чтении. "Один из пунктов гласит, что президент возглавляет Совет национальной безопасности, который становится чуть ли не главной структурой государства, неподчинение которому грозит наказанием вплоть до тюремного срока. Такой концентрацией власти в одних руках нет даже в официальных диктатурах. У нас теперь государственные органы кастомизированы, персонифицированы, а насаждаемый культ личности нуждается в законодательных подпорках", - заявил Старыш с трибуны парламента, выступая против поправок в законодательство. Он возмутился из-за того, что у Молдавии внезапно появилось якобы множество внешних врагов, от которых нужно защищаться. Депутат отметил, что новый текст закона о госбезопасности приведет к тому, что все процессы в стране будут зависеть от "капризов" президента. "В этом документе нет ни слова о конституционном нейтралитете, как основном гаранте безопасности. Молдавия - парламентская республика, в которой основная нагрузка должна лежать на правительстве и парламенте, однако в законопроекте полномочия парламента уместились в четырех пунктах, полномочия правительства – в шести, а вот для полномочий президента едва хватило латинского алфавита - 19 пунктов", - добавил Старыш. На сегодняшний день ВСБ является консультативным органом, который дает рекомендации государственным учреждениям. Оппозиция и раньше отмечала, что инициатива президента создает условия для узурпации власти. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250612/blok-2022472215.html

https://ria.ru/20250609/sandu-2021845638.html

https://ria.ru/20250611/gutsul-2022308758.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул