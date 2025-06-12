https://ria.ru/20250612/minoborony-2022511484.html

Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны

Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны - РИА Новости, 12.06.2025

Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны

Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:05:00+03:00

2025-06-12T16:05:00+03:00

2025-06-12T16:17:00+03:00

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ.Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев"."Мы вчера достаточно долго дискутировали по поводу будущего бюджета министерства обороны и следующей ГПВ (государственной программы вооружений - ред.)", - сказал Путин.В среду Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений.

https://ria.ru/20250611/putin-2022377779.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), экономика, владимир путин