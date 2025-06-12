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Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны - РИА Новости, 12.06.2025
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16:05 12.06.2025 (обновлено: 16:17 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/minoborony-2022511484.html
Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны
Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны - РИА Новости, 12.06.2025
Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны
Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:05:00+03:00
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ.Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев"."Мы вчера достаточно долго дискутировали по поводу будущего бюджета министерства обороны и следующей ГПВ (государственной программы вооружений - ред.)", - сказал Путин.В среду Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений.
https://ria.ru/20250611/putin-2022377779.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), экономика, владимир путин
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о дискуссиях по бюджету Минобороны

Путин рассказал о долгих дискуссиях по будущему бюджету Минобороны РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ.
Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
"Мы вчера достаточно долго дискутировали по поводу будущего бюджета министерства обороны и следующей ГПВ (государственной программы вооружений - ред.)", - сказал Путин.
В среду Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Путин поручил подготовить военные базы для новых систем вооружения
11 июня, 21:21
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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