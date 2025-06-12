https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html

Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России

Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России - РИА Новости, 12.06.2025

Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России

Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:45:00+03:00

2025-06-12T15:45:00+03:00

2025-06-12T15:45:00+03:00

экономика

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980548824_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_3b1514f4f9588e9dcca2cd7a7e761e4a.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Геологоразведка для редкоземельных металлов - это как раз то, что им не требуется. У нас 28,5 миллионов тонн РЗМ при годовом потреблении в 2,5 тысячи тонн. Здесь важнее развивать технологии первичной обработки, запускать разделительные мощности", - сказал он. Ранее, в апреле, в Роснедрах РИА Новости говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250225/metally-2001463105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)