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Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России - РИА Новости, 12.06.2025
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15:45 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России - РИА Новости, 12.06.2025
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:45:00+03:00
2025-06-12T15:45:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Геологоразведка для редкоземельных металлов - это как раз то, что им не требуется. У нас 28,5 миллионов тонн РЗМ при годовом потреблении в 2,5 тысячи тонн. Здесь важнее развивать технологии первичной обработки, запускать разделительные мощности", - сказал он. Ранее, в апреле, в Роснедрах РИА Новости говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России

Глава Роснедр Казанов: запасов редкоземельных металлов в России хватает

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБуровая установка
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
"Геологоразведка для редкоземельных металлов - это как раз то, что им не требуется. У нас 28,5 миллионов тонн РЗМ при годовом потреблении в 2,5 тысячи тонн. Здесь важнее развивать технологии первичной обработки, запускать разделительные мощности", - сказал он.
Ранее, в апреле, в Роснедрах РИА Новости говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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