https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России - РИА Новости, 12.06.2025
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:45:00+03:00
2025-06-12T15:45:00+03:00
2025-06-12T15:45:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980548824_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_3b1514f4f9588e9dcca2cd7a7e761e4a.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Геологоразведка для редкоземельных металлов - это как раз то, что им не требуется. У нас 28,5 миллионов тонн РЗМ при годовом потреблении в 2,5 тысячи тонн. Здесь важнее развивать технологии первичной обработки, запускать разделительные мощности", - сказал он. Ранее, в апреле, в Роснедрах РИА Новости говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250225/metally-2001463105.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980548824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0edb257cd32655b08bac829ba1fa4a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
Глава Роснедр Казанов: запасов редкоземельных металлов в России хватает