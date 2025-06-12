https://ria.ru/20250612/medvezhonok-2022370867.html

Московские компании отмечены национальной премией "Золотой медвежонок"

Московские компании отмечены национальной премией "Золотой медвежонок" - РИА Новости, 12.06.2025

Московские компании отмечены национальной премией "Золотой медвежонок"

Столичные производители детских товаров одержали 11 побед в номинациях XV Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок", сообщил... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:13:00+03:00

2025-06-12T12:13:00+03:00

2025-06-12T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Столичные производители детских товаров одержали 11 побед в номинациях XV Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Сегодня в столице около 30 предприятий выпускают одежду, школьную форму, обувь, продукты питания, игрушки, образовательное оборудование и другие изделия для детей всех возрастов. Продукция востребована и конкурентоспособна, что подтверждают различные отраслевые рейтинги и конкурсы", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что треть компаний из Москвы получили первые места в различных номинациях премии.Так, в категории "Лучшее учебное оборудование и средства обучения" отметили два столичных предприятия. Компания "Пикасо ЗД" представила 3D-принтер. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "Некс-Т" – покорила жюри коллекцией интерактивного оборудования с героями "Союзмультфильма".Награды получили традиционные детские товары. В номинации "Лучшие игры и игрушки" победу одержал конструктор от ООО "Москва". Компания "Гризли" победила в категории "Лучшая канцелярия, товары для школы и творчества" благодаря коллекции ранцев и рюкзаков, разработанных для учеников начальных классов.В номинации "Лучшие товары для мам и малышей" лидером стала коллекция матрасов от компании "Авто-Контакт", а в категории "Лучшая косметика и средства гигиены" – детская линейка от компании "Арнест ЮниРусь" и подгузники от "НТС "Градиент"".В спецноминации "Культура безопасности детства", учрежденную МЧС России, отметили компанию "Мир пластика" за обучающий курс, который в доступной форме знакомит детей с основами безопасности жизнедеятельности.Кроме того, предприятия отметили в создании пространств для семей. В категории "Лучшие детские площадки" приз получила компания "Лебер", а в номинации "Лучшее пространство для детей и семей с детьми" были отмечены проекты ООО "Городская Ферма" и ООО "Солнце Москвы".По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, успех московских компаний на премии подчеркивает не только качество их продукции, но и стремление к инновациям, отвечающим запросам современных родителей.Москва уделяет большое внимание развитию сектора товаров для детей. В начале года столица совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров разработали дорожную карту развития отрасли. Документ предусматривает внедрение новых мер поддержки производителей. Это должно способствовать увеличению объемов производства качественной продукции, росту спроса на внутреннем рынке и экспортного потенциала.

https://ria.ru/20250609/moskva-2021716391.html

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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , россия, дети