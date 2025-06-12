https://ria.ru/20250612/medinskij-2022404706.html

Мединский сообщил о мошенниках, использующих его имя

Мединский сообщил о мошенниках, использующих его имя - РИА Новости, 12.06.2025

Мединский сообщил о мошенниках, использующих его имя

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что мошенники используют его имя в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:12:00+03:00

2025-06-12T02:12:00+03:00

2025-06-12T02:12:00+03:00

россия

владимир мединский

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что мошенники используют его имя в Telegram-канале. "Подписчики сообщают, что какие-то жулики используют мое имя в ТГ. Не ведитесь. Мой единственный канал в ТГ этот, @vr_medinskiy", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/zhitel-2021999202.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир мединский, общество