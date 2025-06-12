https://ria.ru/20250612/medinskij-2022404706.html
Мединский сообщил о мошенниках, использующих его имя
Мединский сообщил о мошенниках, использующих его имя - РИА Новости, 12.06.2025
Мединский сообщил о мошенниках, использующих его имя
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что мошенники используют его имя в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:12:00+03:00
2025-06-12T02:12:00+03:00
2025-06-12T02:12:00+03:00
россия
владимир мединский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что мошенники используют его имя в Telegram-канале. "Подписчики сообщают, что какие-то жулики используют мое имя в ТГ. Не ведитесь. Мой единственный канал в ТГ этот, @vr_medinskiy", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250610/zhitel-2021999202.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир мединский, общество
Россия, Владимир Мединский, Общество
Мединский сообщил о мошенниках, использующих его имя
Мединский предупредил, что мошенники используют его имя в Telegram-канале