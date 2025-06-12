Матвиенко: избрание Путина президентом России упрочило ее целостность
Матвиенко: избрание Путина президентом РФ упрочило ее политическую целостность
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Избрание Владимира Путина президентом РФ упрочило политическую целостность страны, она пошла единственно верным путем, в конце XX века значительная часть российской элиты находилась под влиянием западных ценностей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Страна, где народ не знает правды о своей истории, не уважает ее, обречена на прозябание. Мы столкнулись с этой опасностью в конце прошлого века, когда значительная часть российской элиты, правящего политического класса находилась под влиянием западных ценностей, в кильватере которых Россия, по мнению Запада, должна была бы следовать. От нас требовали демонтировать камень за камнем весь крепкий фундамент нашего собственного опыта уникальной и древней цивилизации", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в День России.
По словам Матвиенко, в результате "под вопросом оказалось само существование нашей страны как единого государства, как уникального содружества народов, конфессий, культур". "Мы были в шаге от национальной катастрофы", - подчеркнула она.
Парламентарий отметила, что избрание Владимира Путина главой государства, сплочение граждан на основе взаимного доверия власти и общества "восстановили управляемость страной, вернули интерес и уважение к ее истории, упрочили ее территориальную и политическую целостность, дали импульс росту экономики, благосостояния людей".
"Мы извлекли уроки, сделали выводы. И сегодня мы можем уже смело утверждать, что современная Россия прошла единственно верным путем, взяла у Запада только то, что нам подходит. Творчески переосмыслив, закрепила в Конституции, законодательстве, культуре. Не допустив при этом попадания в нашу почву ничего органически чуждого и опасного для идентичности", - написала законодатель.
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