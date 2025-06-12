https://ria.ru/20250612/matvienko-2022427418.html

Матвиенко: избрание Путина президентом России упрочило ее целостность

Матвиенко: избрание Путина президентом России упрочило ее целостность - РИА Новости, 12.06.2025

Матвиенко: избрание Путина президентом России упрочило ее целостность

Избрание Владимира Путина президентом РФ упрочило политическую целостность страны, она пошла единственно верным путем, в конце XX века значительная часть... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:19:00+03:00

2025-06-12T08:19:00+03:00

2025-06-12T08:25:00+03:00

владимир путин

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Избрание Владимира Путина президентом РФ упрочило политическую целостность страны, она пошла единственно верным путем, в конце XX века значительная часть российской элиты находилась под влиянием западных ценностей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Страна, где народ не знает правды о своей истории, не уважает ее, обречена на прозябание. Мы столкнулись с этой опасностью в конце прошлого века, когда значительная часть российской элиты, правящего политического класса находилась под влиянием западных ценностей, в кильватере которых Россия, по мнению Запада, должна была бы следовать. От нас требовали демонтировать камень за камнем весь крепкий фундамент нашего собственного опыта уникальной и древней цивилизации", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в День России. По словам Матвиенко, в результате "под вопросом оказалось само существование нашей страны как единого государства, как уникального содружества народов, конфессий, культур". "Мы были в шаге от национальной катастрофы", - подчеркнула она. Парламентарий отметила, что избрание Владимира Путина главой государства, сплочение граждан на основе взаимного доверия власти и общества "восстановили управляемость страной, вернули интерес и уважение к ее истории, упрочили ее территориальную и политическую целостность, дали импульс росту экономики, благосостояния людей". "Мы извлекли уроки, сделали выводы. И сегодня мы можем уже смело утверждать, что современная Россия прошла единственно верным путем, взяла у Запада только то, что нам подходит. Творчески переосмыслив, закрепила в Конституции, законодательстве, культуре. Не допустив при этом попадания в нашу почву ничего органически чуждого и опасного для идентичности", - написала законодатель.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

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владимир путин, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика