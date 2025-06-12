https://ria.ru/20250612/mask-2022425215.html

Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых

Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых - РИА Новости, 12.06.2025

Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых

Илон Маск в начале нулевых годов не собирался приобретать российскую ракету, его интересовали пусковые услуги, то есть только запуск полезной нагрузки в космос, РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:55:00+03:00

2025-06-12T07:55:00+03:00

2025-06-12T07:55:00+03:00

россия

калифорния

илон маск

spacex

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Илон Маск в начале нулевых годов не собирался приобретать российскую ракету, его интересовали пусковые услуги, то есть только запуск полезной нагрузки в космос, рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас". Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", заявил, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX. "Встреча в "Космотрасе" была одна, носила исключительно деловой характер и была непродолжительной. Команду Маска интересовала не сама ракета, а пусковая услуга, то есть они планировали запустить какую-то свою полезную нагрузку на российской ракете", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Маск хотел запустить несколько разных полезных нагрузок на нескольких ракетах, а не одной.

https://ria.ru/20250611/mask-2022382150.html

https://ria.ru/20250610/podarok-2022044993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, калифорния, илон маск, spacex, космос - риа наука