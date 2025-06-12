Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых
Маск не собирался покупать российскую ракету, он интересовался пусковой услугой
© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Илон Маск в начале нулевых годов не собирался приобретать российскую ракету, его интересовали пусковые услуги, то есть только запуск полезной нагрузки в космос, рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас".
Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", заявил, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX.
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"Встреча в "Космотрасе" была одна, носила исключительно деловой характер и была непродолжительной. Команду Маска интересовала не сама ракета, а пусковая услуга, то есть они планировали запустить какую-то свою полезную нагрузку на российской ракете", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Маск хотел запустить несколько разных полезных нагрузок на нескольких ракетах, а не одной.
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