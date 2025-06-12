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Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых - РИА Новости, 12.06.2025
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07:55 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/mask-2022425215.html
Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых
Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых - РИА Новости, 12.06.2025
Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых
Илон Маск в начале нулевых годов не собирался приобретать российскую ракету, его интересовали пусковые услуги, то есть только запуск полезной нагрузки в космос, РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:55:00+03:00
2025-06-12T07:55:00+03:00
россия
калифорния
илон маск
spacex
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Илон Маск в начале нулевых годов не собирался приобретать российскую ракету, его интересовали пусковые услуги, то есть только запуск полезной нагрузки в космос, рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас". Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", заявил, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX. "Встреча в "Космотрасе" была одна, носила исключительно деловой характер и была непродолжительной. Команду Маска интересовала не сама ракета, а пусковая услуга, то есть они планировали запустить какую-то свою полезную нагрузку на российской ракете", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Маск хотел запустить несколько разных полезных нагрузок на нескольких ракетах, а не одной.
https://ria.ru/20250611/mask-2022382150.html
https://ria.ru/20250610/podarok-2022044993.html
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россия, калифорния, илон маск, spacex, космос - риа наука
Россия, Калифорния, Илон Маск, SpaceX, Космос - РИА Наука
Источник рассказал о переговорах Маска с Россией в начале нулевых

Маск не собирался покупать российскую ракету, он интересовался пусковой услугой

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Илон Маск в начале нулевых годов не собирался приобретать российскую ракету, его интересовали пусковые услуги, то есть только запуск полезной нагрузки в космос, рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас".
Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", заявил, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX.
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"Встреча в "Космотрасе" была одна, носила исключительно деловой характер и была непродолжительной. Команду Маска интересовала не сама ракета, а пусковая услуга, то есть они планировали запустить какую-то свою полезную нагрузку на российской ракете", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Маск хотел запустить несколько разных полезных нагрузок на нескольких ракетах, а не одной.
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РоссияКалифорнияИлон МаскSpaceXКосмос - РИА Наука
 
 
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