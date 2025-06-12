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"Ужасный человек": за что Илон Маск возненавидел своего отца

"Ужасный человек": за что Илон Маск возненавидел своего отца - РИА Новости, 12.06.2025

"Ужасный человек": за что Илон Маск возненавидел своего отца

Пока Илон Маск покоряет космос и меняет мир, его 79-летний отец гуляет по Красной площади и нахваливает российскую столицу. Эррол Маск прилетел в Москву на... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:26:00+03:00

2025-06-12T09:26:00+03:00

2025-06-12T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пока Илон Маск покоряет космос и меняет мир, его 79-летний отец гуляет по Красной площади и нахваливает российскую столицу. Эррол Маск прилетел в Москву на деловой форум — и не может сдержать восторгов от увиденного. Но есть одна пикантная деталь: самый богатый человек планеты уже много лет не разговаривает с родным папой. Более того, публично называет его "ужасным человеком". Что натворил южноафриканский бизнесмен, что даже собственный сын-миллиардер от него отрекся?Влюбился в Москву с первого взглядаЭррол Маск остановился в легендарном отеле "Метрополь" и сразу отправился исследовать столицу. Результат превзошел все ожидания — 79-летний бизнесмен буквально не может сдержать эмоций."Это второй Рим! Не верю своим глазам! Поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город — гений!" — делится впечатлениями отец основателя SpaceX в интервью российским журналистам.Особенно его удивила безопасность российской столицы. Видя женщин с детьми, спокойно гуляющих по улицам, южноафриканец заключил: "Они просто счастливы". В родном Йоханнесбурге такого порядка точно нет — везде мусор и граффити, признается он.Даже местная кухня произвела фурор. В ресторане Эррол заказал классический набор туриста — борщ и котлеты с пюре. "Когда принесли еду, чуть не упал со стула", — рассказывает гость. Счет в полторы тысячи рублей его просто ошеломил — в Лондоне за такой же обед пришлось бы выложить втрое больше.Деньги не помещались в сейфБогатство к Эрролу пришло рано. В 26 лет его уже избрали в городской совет Претории, потом он занялся инвестициями в недвижимость и добычу изумрудов. Дела шли настолько хорошо, что появились проблемы приятного свойства."У меня было столько денег, что порой не мог закрыть дверцу сейфа", — хвастался предприниматель в одном из интервью.В активах числились дома, яхта, самолет и коллекция роскошных автомобилей. Казалось бы — живи и радуйся. Но именно в этот период благополучия начались проблемы в семье, которые аукнулись через десятилетия.Синяки под тональным кремомМэй Маск — мать будущего покорителя космоса — была канадкой, переехавшей в ЮАР еще ребенком. Яркая девушка работала моделью, училась на диетолога, обожала семейные путешествия и даже однажды наступила на крокодила во время сафари.Свадьба казалась началом сказки. Мэй венчалась вместе с сестрой-близняшкой — настолько близкими были их отношения. Но после церемонии сказка превратилась в кошмар.Эррол методично изолировал молодую жену от родных. Сначала мягко отговаривал от встреч с семьей, потом категорически запретил любое общение. Мэй писала в автобиографии: работу пришлось бросить — муж не позволял выходить на подиум. В перерывах между воспитанием троих детей она вела бухгалтерию мужниного бизнеса.Когда начались избиения, пожаловаться было некому — к тому времени женщина оказалась в полной изоляции. Приходилось замазывать синяки тональным кремом и молчать. Эррол ревновал жену к каждому столбу — мог избить даже за улыбку продавцу в магазине.Последней каплей стала сцена с ножом. Разъяренный супруг гонялся за Мэй по дому с холодным оружием, и ей пришлось спасаться у соседей. После этого она собрала детей и ушла к родителям.Худшее решение в жизниПосле развода родителей Илон принял роковое решение — остался жить с отцом. Позже он назовет этот выбор главной ошибкой своей жизни."Отец оказался жестоким человеком, постоянно издевался надо мной, унижал. Говорил, что я никчемен и никогда не добьюсь успеха", — вспоминает будущий миллиардер.В интервью Илон намекал, что отец творил с ним "совсем жуткие вещи", но подробности не раскрывал. Возможно, именно назло токсичному родителю он и рванул покорять Америку, где построил бизнес-империю.Мэй осталась одна с двумя младшими детьми. Денег катастрофически не хватало — семья питалась бутербродами с арахисовым маслом и постным супом. Эррол не платил алименты, а дети сами брали кредиты на обучение в университетах.Шокирующий финал семейной сагиСамый громкий скандал разразился в 2018 году, когда Эрролу было уже за семьдесят. Оказалось, что от него родила ребенка... его собственная падчерица.Яна была дочерью второй жены Эррола от ее первого брака. Когда родители поженились, девочке исполнилось всего четыре года. Бизнесмен воспитывал ее как родную дочь, но со временем испытывал к ней совсем не отеческие чувства.Вторая жена долго гнала от себя тревожные мысли, наблюдая странную привязанность мужа к падчерице. Когда Яна повзрослела и расцвела, скрывать страсть стало невозможно. Женщина подала на развод.В 2017 году Яна родила Эрролу сына, а через два года — дочь. Скандал приобрел международные масштабы. Общественность была в шоке от связи пожилого мужчины с девушкой, которую он растил с малолетства.Сын навсегда прекратил общениеДаже собственные дети не смогли простить отцу этот поступок. В своих интервью Эррол признался, что дочери пришли в ужас — ведь Яна была их сводной сестрой. Илон публично назвал родителя "абсолютно ужасным человеком" и навсегда прекратил общение. С тех пор они не сказали друг другу ни слова.Но Эррол не раскаивается. В интервью он философски заметил: "Единственное, для чего мы существуем на Земле — это размножение". И добавил, что не прочь завести еще одного ребенка от молодой красотки, если такая найдется.Папа не стесняется критиковать сына-генияПока 53-летний Илон предпочитает не комментировать отношения с отцом, Эррол явно не страдает от аналогичной деликатности. На московском форуме 79-летний бизнесмен не упустил возможности покритиковать ракеты SpaceX."Было удивительно наблюдать за запуском корабля размером с 44-этажное здание. Но давайте вернемся на 125 лет назад к паровым двигателям", — рассуждал Эррол перед журналистами. По его логике, сын повторяет ошибки прошлого — строит слишком большие устройства вместо поиска новых технологий.Особым цинизмом отличается его "рецепт" воспитания успешных детей. На вопрос о секретах успеха Илона отец многозначительно показал жесты, имитирующие порку: "Много шлепков. И все".Не обошел стороной и недавний конфликт сына с Дональдом Трампом из-за госбюджета. "Илон стоит на принципах, но это схватка двух горилл за доминирование", — философски заметил Эррол, посоветовав наследнику признать поражение.Получается парадоксальная картина: мужчина, которого собственный сын считает ужасным отцом, публично раздает советы одному из гениев нашей современности. Видимо, родительские амбиции не знают границ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, йоханнесбург, лондон, дональд трамп, илон маск, spacex, метрополь