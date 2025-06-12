https://ria.ru/20250612/marochko-2022442747.html

Марочко рассказал об украинских обстрелах в ДНР

Марочко рассказал об украинских обстрелах в ДНР - РИА Новости, 12.06.2025

Марочко рассказал об украинских обстрелах в ДНР

Украинские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру в Северске в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:26:00+03:00

2025-06-12T10:26:00+03:00

2025-06-12T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

северск

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 12 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру в Северске в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Северск местные жители неоднократно становились свидетелями обстрелов гражданской инфраструктуры и домостроений украинскими боевиками. Мобильные огневые группы средств ПВО противника, перемещаясь по городу и камуфлируя работу по дронам, специально обстреливают городские застройки", - рассказал эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в обстрелянных районах отмечены факты мародерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

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2025

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андрей марочко, северск, донецкая народная республика