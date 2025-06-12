https://ria.ru/20250612/marochko-2022442747.html
Марочко рассказал об украинских обстрелах в ДНР
Марочко рассказал об украинских обстрелах в ДНР - РИА Новости, 12.06.2025
Марочко рассказал об украинских обстрелах в ДНР
Украинские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру в Северске в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:26:00+03:00
2025-06-12T10:26:00+03:00
2025-06-12T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
северск
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 12 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру в Северске в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Северск местные жители неоднократно становились свидетелями обстрелов гражданской инфраструктуры и домостроений украинскими боевиками. Мобильные огневые группы средств ПВО противника, перемещаясь по городу и камуфлируя работу по дронам, специально обстреливают городские застройки", - рассказал эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в обстрелянных районах отмечены факты мародерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
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андрей марочко, северск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Северск, Донецкая Народная Республика
Марочко рассказал об украинских обстрелах в ДНР
ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Северске в ДНР