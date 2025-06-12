https://ria.ru/20250612/lukashenko-2022537691.html
Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии
Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:16:00+03:00
2025-06-12T19:16:00+03:00
2025-06-12T19:26:00+03:00
в мире
индия
белоруссия
александр лукашенко
драупади мурму
нарендра моди
air india
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в городе Ахмедабад, сообщила пресс-служба президента. "Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о большом количестве жертв и пострадавших в результате падения пассажирского самолета", - говорится в сообщении. Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования руководству Индии, родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Как сообщает издание Indian Express со ссылкой на полицию, погибли все 242 человека. Полиция Индии пока обнаружила одного выжившего при крушении самолета.
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Момент крушения пассажирского самолета в Индии
Момент крушения пассажирского самолета в Индии.
2025-06-12T19:16
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в мире, индия, белоруссия, александр лукашенко, драупади мурму, нарендра моди, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Индия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Драупади Мурму, Нарендра Моди, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии
Лукашенко выразил соболезнования Мурму и Моди после авиакатастрофы в Индии