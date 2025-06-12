https://ria.ru/20250612/lukashenko-2022537691.html

Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии

Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии - РИА Новости, 12.06.2025

Лукашенко выразил соболезнования после авиакатастрофы в Индии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T19:16:00+03:00

2025-06-12T19:16:00+03:00

2025-06-12T19:26:00+03:00

в мире

индия

белоруссия

александр лукашенко

драупади мурму

нарендра моди

air india

крушение пассажирского самолета в гуджарате

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022535099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47099cfe75a441758318491c2ea1598.jpg

МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в городе Ахмедабад, сообщила пресс-служба президента. "Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о большом количестве жертв и пострадавших в результате падения пассажирского самолета", - говорится в сообщении. Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования руководству Индии, родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Как сообщает издание Indian Express со ссылкой на полицию, погибли все 242 человека. Полиция Индии пока обнаружила одного выжившего при крушении самолета.

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022535559.html

индия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T19:16 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, белоруссия, александр лукашенко, драупади мурму, нарендра моди, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате